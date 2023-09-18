Aujourd'hui, les développeurs travaillent rapidement, mettant souvent à jour des zones de code spécifiques plusieurs fois par jour, sans avoir une vision globale de l'ensemble de la base de code. Ils s'appuient fortement sur des composants tiers et open source et ont souvent du mal à collaborer efficacement avec les équipes de sécurité. La plupart travaillent également sur des applications de plus en plus complexes, avec de nombreuses fonctionnalités, bibliothèques et dépendances, tout en gérant les menaces de cybersécurité en constante évolution.

Il en résulte une surface d’exposition en constante augmentation des vulnérabilités de sécurité, ce qui intensifie la difficulté d’écrire du code sécurisé et de protéger les informations sensibles contre les violations de données. Les développeurs ont besoin de moyens de tester les vulnérabilités potentielles au fur et à mesure qu'elles fonctionnent, sans compromettre leur productivité.

Le DAST rend cela possible en automatisant le processus de test de sécurité. Il fonctionne en imitant les actions de vrais hackers, travaillant de l'extérieur pour découvrir les vulnérabilités potentielles des applications en cours d'exécution. Le DAST permet aux développeurs de tester leur code et de voir son impact sur la sécurité globale de l'application avant sa mise en production. Il excelle dans l'identification des problèmes de sécurité, tels que les erreurs d'authentification et les vulnérabilités de code, souvent manquées par d'autres méthodes de test, comme l'analyse de composition logicielle (SCA).

Les outils DAST modernes (voir ci-dessous) s'intègrent également de façon fluide aux pipelines DevOps et CI/CD pour offrir des interfaces pour toutes les étapes du développement, y compris au début du workflow de développement d'applications.

Les intégrations de construction et de déploiement sont l'une des raisons pour lesquelles les équipes DevOps adoptent généralement le DAST dans les environnements DevOps/DevSecOps dans le cadre d'une approche « shift gauche » dans laquelle les tests ont lieu tôt dans le cycle de vie du développement logiciel (SDLC) pour une remédiation plus rentable et moins longue. D'autres principes DevOps que les outils DAST améliorent incluent la priorisation de l'automatisation, de la collaboration et des commentaires continus afin que les développeurs et les équipes de sécurité puissent rester agiles et productifs sans compromettre la sécurité..