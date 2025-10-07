Qu'est-ce que la cryptographie ?

La cryptographie quantique utilise les principes de la mécanique quantique pour sécuriser les données en échappant à la plupart des vulnérabilités des systèmes cryptographiques classiques. Contrairement à d'autres types de chiffrement qui reposent sur des principes mathématiques, la cryptographie quantique s'appuie sur la physique pour sécuriser les données de telle sorte qu'elle soit théoriquement 100 % protégée contre les pirates informatiques. Comme il est impossible d'observer un état quantique sans le modifier, toute tentative d'accès déguisé à des données codées sous forme quantique serait immédiatement identifiée.

Théorisé à l'origine en 1984, le chiffrement quantique utilise des particules de lumière photonique envoyées par un câble à fibre optique pour partager une clé privée entre l'expéditeur et le destinataire. Ce flux de photons circule dans une seule direction et chacun d'entre eux représente un seul bit de données, soit 0 ou 1. Un filtre polarisé situé du côté de l'expéditeur modifie l'orientation physique de chaque photon dans une position spécifique, et le récepteur utilise deux séparateurs de faisceau disponibles pour lire la position de chaque photon. L'expéditeur et le destinataire comparent les positions des photons envoyés aux positions décodées, et la combinaison forme la clé.

La cryptographie quantique présente de nombreux avantages par rapport à la cryptographie classique, car elle ne repose pas sur des équations mathématiques potentiellement résolubles pour sécuriser les données chiffrées. Elle empêche également toute espionnage puisque les données quantiques ne peuvent être lues sans être également modifiées, et la cryptographie quantique peut également s'intégrer à d'autres types de protocoles de chiffrement. Ce type de cryptographie permet aux utilisateurs de partager numériquement une clé de chiffrement privée qui ne peut être copiée en mouvement. Une fois que cette clé est partagée, elle peut être utilisée pour chiffrer et déchiffrer d'autres messages d'une manière qui ne présente pratiquement aucun risque de compromission.

Cependant, la cryptographie quantique est également confrontée à de nombreux défis et contraintes qui n'ont pas encore été résolus et qui empêchent actuellement l'utilisation pratique de la cryptographie quantique. Comme l'informatique quantique n'est pas encore passée de la preuve de concept à l'application pratique, celle-ci reste sujette à des erreurs dues à des changements involontaires dans la polarisation des protons. La cryptographie quantique nécessite également une infrastructure spécifique. Les lignes à fibre optique sont nécessaires pour transférer les protons et ont une portée limitée à environ 400 à 500 km, que les spécialistes de l'informatique s'efforcent d'étendre. En outre, les systèmes de cryptographie quantique sont limités par le nombre de destinations où ils peuvent envoyer des données. Comme ces types de systèmes reposent sur l'orientation spécifique de photons uniques, ils sont incapables d'envoyer un signal à plus d'un destinataire à la fois.