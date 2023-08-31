Les experts recommandent de combiner plusieurs techniques pour trouver les vulnérabilités Log4j.

Recherches manuelles. Les équipes de sécurité peuvent rechercher manuellement les failles Log4j. Elles peuvent utiliser des outils de développement comme Apache Maven pour générer des arbres de dépendance qui cartographient toutes les dépendances dans une application, ou elles peuvent utiliser le renseignement externe sur les menaces pour identifier les actifs affectés. Par exemple, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) a compilé une liste de logiciels connus pour être affectés par Log4Shell. La liste est disponible sur GitHub.

Dans les systèmes d’exploitation Linux, Microsoft Windows et macOS, les équipes de sécurité peuvent rechercher les instances Log4j dans les répertoires de fichiers à l’aide de l’interface de ligne de commande.

Outils d’analyse des vulnérabilités. À la suite de la découverte de Log4Shell, certaines entreprises ont publié des outils gratuits conçus pour trouver les vulnérabilités Log4j. Parmi les nombreux exemples, citons Log4j-sniffer de Palantir et le scanner du centre de coordination CERT.

Bien que des scanners spécialisés soient toujours disponibles, de nombreuses solutions de sécurité standard telles que les scanners de vulnérabilités, les plateformes de gestion de la surface d’attaque (ASM) et les solutions EDR (détection et réponse aux menaces sur les terminaux) peuvent désormais détecter les vulnérabilités Log4j.

Étant donné que Log4Shell peut se dissimuler profondément dans les chaînes de dépendances, les équipes de sécurité peuvent compléter les analyses automatisées par des méthodes plus pratiques, comme les tests d’intrusion.

Traque des menaces. Selon la CISA, certains attaquants ont utilisé Log4Shell pour s’introduire dans un réseau, puis ils ont corrigé l’actif compromis pour couvrir leurs traces. C’est pourquoi il est recommandé aux équipes de sécurité de supposer qu’une violation s’est déjà produite et de rechercher activement les signes d’exploitation de Log4Shell.

Les outils de cybersécurité tels que les solutions de gestion des informations et des événements de sécurité(SIEM) et les plateformes de détection et de réponse étendues (XDR) permettent de détecter les activités anormales associées à Log4Shell, comme les entrées de journaux étranges ou les schémas de trafic suspects. Les équipes de sécurité doivent lancer des procédures de réponse aux incidents et d’investigation complètes au moindre soupçon de Log4Shell, vu la gravité des conséquences en cas d’attaque.