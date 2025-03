Qu’est-ce que la sécurité de l’IA ?

À mesure que les systèmes d’IA se perfectionnent, ils se fondent de plus en plus dans la vie des gens et dans des domaines critiques du monde réel tels que l’infrastructure, la finance et la sécurité nationale. Ces technologies peuvent avoir des effets à la fois positifs et négatifs sur les organisations qui les utilisent et sur la société dans son ensemble.

Les inquiétudes concernant les effets négatifs de l’IA sont de plus en plus vives. Une enquête réalisée en 2023 a révélé que 52 % des Américains étaient plus inquiets qu’enthousiastes à l’égard de l’utilisation accrue de l’intelligence artificielle1. Une autre enquête a révélé que 83 % craignaient que l’IA ne conduise accidentellement à un événement catastrophique2.

D’autres études montrent que ces inquiétudes ne sont pas infondées. Selon un rapport de 2024, 44 % des personnes interrogées déclarent que leur entreprise a subi les effets négatifs de l’IA (par exemple, des problèmes d’inexactitude ou de cybersécurité).3 Les efforts en matière de sécurité sont souvent déployés après coup. Selon le Rapport d’impact 2023 du Center for AI Safety, seuls 3 % de la recherche technique se concentrent sur la sécurisation de l’IA.4

Pour la société dans son ensemble, les mesures de sûreté de l’IA sont indispensables pour protéger la sûreté publique, la vie privée et les droits fondamentaux. En effet, les systèmes d’IA qui sont biaisés, opaques ou non conformes aux valeurs humaines sont susceptibles de perpétuer ou amplifier les inégalités sociétales.

Les experts craignent également que l’intelligence de certains systèmes d’IA avancés n’égale voire ne dépasse celle des humains. L’intelligence artificielle générale (AGI) désigne les systèmes d’IA qui comprennent, apprennent et effectuent des tâches cognitives comme le font les êtres humains. La superintelligence artificielle (ASI) désigne des systèmes d’IA hypothétiques dotés de capacités intellectuelles et de fonctions cognitives plus avancées que celles de n’importe quel être humain. Le développement de l’AGI et de l’ASI suscite des inquiétudes quant à la dangerosité de ces systèmes s’ils ne respectent pas les valeurs humaines ou ne sont pas soumis à une surveillance humaine. Les critiques affirment qu’avec une trop grande autonomie, ces systèmes constitueraient une menace pour la survie de l’humanité.

Du point de vue des entreprises, une IA sûre permet de renforcer la confiance des consommateurs, de se prémunir contre les responsabilités juridiques et d’éviter les mauvaises décisions. Les organisations qui font en sorte que l’utilisation de l’IA soit conforme à leurs valeurs peuvent éviter des conséquences négatives pour elles-mêmes et pour leurs clients.