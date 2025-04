Qu’est-ce que l’interprétabilité de l’IA ?

Les modèles d’IA utilisent un réseau complexe d’entrées de données, d’algorithmes, de logique, de science des données et d’autres processus pour fournir des informations. Plus le modèle est complexe, plus il peut être difficile pour les humains de comprendre les étapes qui ont conduit à ses conclusions, même si ces humains sont ceux qui l’ont conçu et construit. Un modèle interprétable est un modèle dont les décisions peuvent être facilement comprises par les utilisateurs.



L’utilisation de l’IA est en pleine expansion. Les systèmes qui utilisent de grands modèles de langage (LLM) deviennent des éléments courants de la vie quotidienne, des appareils domestiques intelligents à la détection des fraudes par carte de crédit en passant par l'utilisation généralisée de ChatGPT et d'autres outils d'IA générative. À mesure que les modèles hautement complexes (y compris les algorithmes d'apprentissage profond et les réseaux neuronaux) se généralisent, l'interprétabilité de l'IA prend de plus en plus d'importance.

En outre, les systèmes d’IA et les algorithmes de machine learning sont de plus en plus répandus dans les secteurs de la santé, de la finance et d’autres activités qui impliquent des décisions critiques ou déterminantes pour l’avenir. Avec de tels enjeux, le public doit pouvoir avoir confiance en l’équité et la fiabilité des résultats. Cette confiance dépend de la compréhension de la manière dont les systèmes d’IA parviennent à leurs prédictions et prennent leurs décisions.