Qu’est-ce que l’intelligence artificielle en médecine ?

Grâce aux récents progrès de l’informatique, l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir rapidement une partie intégrante des soins de santé modernes. Les algorithmes d’IA et d’autres applications alimentées par l’IA sont utilisés pour aider les professionnels de santé : dans les environnements cliniques, et dans le cadre des recherches en cours.

Actuellement, les rôles les plus courants de l’IA dans les environnements médicaux sont l’aide à la décision clinique et l’analyse de l’imagerie médicale. Les outils d’aide à la décision clinique aident les professionnels de santé à prendre des décisions concernant les traitements, les médicaments, la santé mentale et d’autres besoins médicaux des patients en leur fournissant un accès rapide aux informations ou aux recherches pertinentes. Dans le domaine de l’imagerie médicale, les outils d’IA sont utilisés pour analyser les scanners, les radiographies, les IRM et d’autres images, à la recherche de lésions ou d’autres résultats qu’un radiologue humain pourrait ne pas remarquer.

Les problèmes posés par la pandémie de COVID-19 à de nombreux systèmes de santé ont également incité de nombreux organismes du secteur dans le monde entier à commencer à tester sur le terrain de nouvelles technologies basées sur l’IA, par exemple des algorithmes conçus pour aider à surveiller les patients et des outils alimentés par l’IA pour dépister les patients atteints de la COVID-19.

Les recherches et les résultats de ces tests sont toujours en phase de collecte, et les normes globales d’utilisation de l’IA dans la médecine sont encore en cours de définition. Pourtant, les avantages de l’IA pour les cliniciens, les chercheurs et leurs patients sont de plus en plus nombreux. À ce stade, il ne fait aucun doute que l’IA va devenir un élément central des systèmes de santé numériques qui façonnent et soutiennent la médecine moderne.