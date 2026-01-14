L'année 2025 a forcé les entreprises à dépasser le simple effet de mode et à se poser des questions difficiles sur la véritable valeur ajoutée de l'IA générative et des workflows alimentés par l'IA. 2026 est un point d’inflexion pour l’IA d’entreprise : le pivot agentique.

Les chiffres projetés sont significatifs : selon Gartner, 40 % des interactions avec les services d’IA générative utiliseront des modèles d’action et des agents autonomes pour l’accomplissement des tâches d’ici 2028. Dans le même temps, Deloitte rapporte que seulement un quart des entreprises ont piloté des systèmes agents cette année, un chiffre qui devrait doubler d’ici 2027.

Ces signaux sont sans ambiguïté. Les perspectives commerciales indiquent une adoption rapide des agents et une complexité croissante des agents IA, même si de nombreuses entreprises en sont encore aux débuts des projets pilotes. Compte tenu de ces dynamiques, 2026 promet d’être une année passionnante pour les entreprises naviguant dans l’environnement et espérant tirer une valeur durable de ces outils.

Voici quatre objectifs pour vous aider à mettre en œuvre l’IA agentique avec discipline en 2026 — en dirigeant de manière responsable, en innovant audacieusement et en ayant un impact mesurable au-delà des pilotes.