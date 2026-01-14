L'année 2025 a forcé les entreprises à dépasser le simple effet de mode et à se poser des questions difficiles sur la véritable valeur ajoutée de l'IA générative et des workflows alimentés par l'IA. 2026 est un point d’inflexion pour l’IA d’entreprise : le pivot agentique.
Les chiffres projetés sont significatifs : selon Gartner, 40 % des interactions avec les services d’IA générative utiliseront des modèles d’action et des agents autonomes pour l’accomplissement des tâches d’ici 2028. Dans le même temps, Deloitte rapporte que seulement un quart des entreprises ont piloté des systèmes agents cette année, un chiffre qui devrait doubler d’ici 2027.
Ces signaux sont sans ambiguïté. Les perspectives commerciales indiquent une adoption rapide des agents et une complexité croissante des agents IA, même si de nombreuses entreprises en sont encore aux débuts des projets pilotes. Compte tenu de ces dynamiques, 2026 promet d’être une année passionnante pour les entreprises naviguant dans l’environnement et espérant tirer une valeur durable de ces outils.
Voici quatre objectifs pour vous aider à mettre en œuvre l’IA agentique avec discipline en 2026 — en dirigeant de manière responsable, en innovant audacieusement et en ayant un impact mesurable au-delà des pilotes.
La phase de preuve de concept est terminée. En 2026, le défi n’est pas de savoir si l’IA fonctionne—c’est de savoir si vous pouvez la déployer de manière fiable dans votre entreprise à l’échelle. De plus en plus, il s'agit de mettre en œuvre des protocoles pour soutenir les systèmes multi-agents. Comme Gartner a récemment fait une prévision, d’ici 2027, la spécialisation des agents conduira à ce que 70 % des systèmes multiagents contiennent des agents aux rôles étroits et ciblés. Cela améliorera la précision, mais ces écosystèmes interdépendants apportent de nouveaux défis — notamment en ce qui concerne le risque d’erreurs cumulées.
Comment y parvenir :
Les systèmes d'IA agentique devenant de plus en plus puissants et sophistiqués, les cadres des exigences de la dernière décennie ne suffisent plus. En 2026, l'observabilité ne suffit tout simplement pas. Pour orchestrer de manière fiable de vastes parcs agentiques, les entreprises doivent réinventer leur infrastructure opérationnelle.
Comment y parvenir :
Pour instaurer la confiance dans l'IA agentique, il faut mettre en place des systèmes de responsabilité qui assurent une gestion des risques de bout en bout, et il faut passer de données brutes bruyantes à des informations exploitables dans le monde réel.
La sécurité n’est pas une préoccupation secondaire : les systèmes agentiques ont besoin d’une sécurité d’entreprise.
Les systèmes d'IA agentique présentent de nouveaux défis en matière de cybersécurité que les cadres de cybersécurité traditionnels n'ont pas été conçus pour relever. Donner la priorité à la sécurité dédiée aux entreprises en créant des contrôles d’authentification, d’identification et d’autorisation solides.
Comment y parvenir :
En mettant en œuvre des politiques et contrôles de sécurité opérationnelle solides, les entreprises avisées obtiendront un avantage concurrentiel significatif en 2026.
Chaque programme d’IA agentique doit être associé à des KPI clairs et à un modèle de ROI défendable avant d’être mis à l’échelle.
Comment y parvenir :
L'ère des investissements dans l'IA justifiés uniquement par son potentiel d'innovation touche à sa fin. Selon Forrester, 25 % des dépenses prévues en IA seront reportées d'ici 2027 en raison de préoccupations liées au ROI.
En 2026, les initiatives importantes en matière d'IA devraient avoir une voie claire vers un impact mesurable dans un cadre des exigences spécifique :
Commencez par des cas d'utilisation de l'IA agentique bien définis et établissez des KPI spécifiques à l'entreprise autour de l'efficacité opérationnelle et de l'expérience client. Définissez des indicateurs de réussite avant le déploiement et mettez en œuvre des systèmes de suivi qui attribuent les résultats de l'entreprise à des capacités d'IA spécifiques. Créez une boucle de commentaires en rapportant ces résultats à l’ensemble de l’entreprise.
Suivez les principaux indicateurs de leadership, notamment :
Les leaders de l'IA les plus performants seront ceux qui sauront expliquer non seulement ce que fait leur IA, mais aussi les problèmes qu'elle résout et la valeur qu'elle crée.
Ces six objectifs représentent bien plus qu’une liste de tâches pour 2026. Ensemble, ils constituent un schéma directeur pour les entreprises responsables et utilisant efficacement l’IA agentique. Les leaders qui maîtrisent l'orchestration, la gouvernance et la mesure ne se contenteront pas de définir 2026, ils définiront la trajectoire de la prochaine décennie de l'IA. Commencez de façon ciblée, évoluez délibérément et gérez comme une plateforme.
