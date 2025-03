Que sont les réseaux neuronaux ?

L’origine des réseaux neuronaux est plus ancienne qu’on l’imagine. Bien que l’idée d’une « machine qui pense » remonte à la Grèce antique, concentrons-nous sur les événements clés qui ont conduit à l’évolution de la pensée autour des réseaux neuronaux, dont la popularité a évolué au fil des ans :

1943 : Warren S. McCulloch et Walter Pitts publient « A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity (lien externe à ibm.com) » Cette recherche visait à comprendre comment le cerveau humain pouvait produire des modèles complexes grâce à des cellules cérébrales connectées, ou neurones. L’une des principales idées qui est ressortie de ces travaux était la comparaison des neurones avec un seuil binaire à la logique booléenne (c’est-à-dire, les déclarations 0/1 ou vrai/faux).

1958 : Frank Rosenblatt est crédité du développement du perceptron, documenté dans ses recherches, «The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain » (lien externe à ibm.com). Il pousse le travail de McCulloch et Pitt un peu plus loin en introduisant des pondérations dans l’équation. Grâce à un IBM 704, Frank Rosenblatt a pu apprendre à distinguer les cartes marquées à gauche des cartes marquées à droite sur un ordinateur.

1974 : alors que de nombreux chercheurs ont contribué à l’idée de la rétropropagation, Paul Werbos a été la première personne aux États-Unis à noter son application dans les réseaux neuronaux dans sa thèse de doctorat (lien externe à ibm.com).

1989 : Yann LeCun publie un article (lien externe à ibm.com) illustrant comment l’utilisation de contraintes en rétropropagation et son intégration dans l’architecture des réseaux neuronaux peuvent être utilisées pour entraîner des algorithmes. Cette recherche a exploité avec succès un réseau neuronal pour reconnaître les chiffres du code postal écrits à la main et fournis par le service postal américain.