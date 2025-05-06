Qu’est-ce que l’encodage positionnel ?

Les formules d’encodage de position sinusoïdale, définies par les auteurs de l’article original Transformers (Vaswani et al. 2017), sont présentées comme suit :

Pour les positions paires :

P E p o s , 2 i = sin ( p o s 10000 2 i / d m o d e l )

Pour les positions impaires :

P E p o s , 2 i + 1 = cos ( p o s 10000 2 i / d m o d e l )

k : la position du mot dans la phrase (par exemple, 0 pour le premier mot, 1 pour le deuxième, etc.)

i : l’index de dimension du vecteur de plongement mappe à l’index de colonne. 2i indiquera une position paire et 2i+1 indiquera une position imparfaite

d m o d e l : la dimensionnalité prédéfinie des plongements de token (par exemple, 512)

n : valeur scalaire définie par l’utilisateur (par exemple, 10 000)