Qu’est-ce que l’apprentissage few-shot ?

Contrairement à l’apprentissage supervisé ou au réglage précis dans lequel un classificateur est entraîné sur des tâches exactes pour lesquelles il sera utilisé et où l’ensemble d’entraînement contient les mêmes classes sur lesquelles le modèle sera testé, le méta-apprentissage adopte une approche plus large et plus indirecte. Alors que les approches basées sur l’apprentissage par transfert adaptent les modèles pré-entraînés, les méthodes de méta-apprentissage entraînent souvent les systèmes de bout en bout en partant de zéro.

Selon Santoro et al., le « méta-apprentissage » fait référence à des scénarios dans lesquels plusieurs tâches sont utilisées pour entraîner un modèle à la fois à court et à long terme. Au sein de chaque tâche, le modèle apprend rapidement à faire des prédictions pertinentes pour le domaine limité de cette tâche spécifique ; à travers les tâches, le modèle acquiert progressivement des connaissances en capturant la manière dont les modèles et la structure des tâches varient selon les domaines cibles. Ce processus à deux niveaux est souvent décrit comme le modèle « apprendre à apprendre ».2

Par exemple, l’objectif de nombreuses méthodes de méta-apprentissage de premier plan est d’entraîner une fonction de modèle, sur plusieurs épisodes d’entraînement, à générer une prédiction du degré de similitude entre les points de données de toutes les classes, y compris les classes que le modèle n’a pas encore vues, pour ensuite utiliser les enseignements de ce processus pour résoudre des tâches en aval (comme des problèmes de classification spécifiquement définis).

Certaines approches de méta-apprentissage fonctionnent à un niveau plus abstrait, en entraînant des modèles plus faciles à entraîner. Dans l’apprentissage supervisé traditionnel, les paramètres d’un modèle (comme les poids et les biais) sont ce qui est « appris », tandis que les hyperparamètres du modèle, comme le taux d’apprentissage ou la manière dont les paramètres sont initialisés, sont configurés avant l’entraînement et ne font pas partie du processus d’apprentissage. Le méta-apprentissage permet d’obtenir une approximation des avantages de l’apprentissage par transfert en apprenant des points de départ idéaux : les initialisations de paramètres ou d’autres choix d’hyperparamètres qui se généraliseront à différents ensembles de données en un minimum d’étapes d’entraînement.