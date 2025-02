Qu’est-ce que le clustering k-means ?

Voici les principaux avantages du clustering k-means dans les applications de machine learning :

Simple : le clustering k-means est simple à comprendre et à mettre en œuvre. Il s’agit de la technique de machine learning non supervisé la plus utilisée.

Rapide : le clustering en k-means est conçu avec une approche itérative simple et efficace. L’algorithme de clustering en k-means est plus rapide que le regroupement hiérarchique, qui implique la création d’une structure arborescente de clusters et nécessite de calculer la distance par paires entre tous les points de données.

Évolutif : K-means est également facilement adaptable à de grands jeux de données et peut s’appliquer à des clusters de formes et de tailles différentes, ce qui est idéal pour l’analyse des clusters. Comme l’algorithme est très efficace sur le plan des calculs, il est plus évolutif et convient mieux aux grands jeux de données que d’autres méthodes.