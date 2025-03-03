Qu’est-ce que le Natural Language Understanding (NLU) ?

Le NLU permet aux entreprises d’extraire des informations à partir de données non structurées, telles que le langage parlé ou les entrées en langage naturel. Avec le NLU, les ordinateurs peuvent également communiquer avec des utilisateurs non formés sans utiliser de langages de programmation.

Le langage humain étant très nuancé, complexe et plein d’ambiguïtés, le NLU est un défi de machine learning exigeant pour les informaticiens et les ingénieurs travaillant avec de grands modèles de langage (LLM). Les systèmes NLU permettent aux ordinateurs de saisir les subtilités du langage écrit et parlé – nuances subtiles, structures de phrases complexes, utilisations de mots potentiellement déroutantes, argot et dialectes, etc.

En raison de l’essor de l’IA générative et de son utilisation dans les chatbots grand public, les séquences de questions-réponses, la traduction automatique et d’autres applications, le NLU fait l’objet d’investissements commerciaux considérables. Sans NLU, les chatbots interactifs tels que ChatGPT n’existeraient peut-être pas. C’est grâce au NLU que les chatbots d’IA générative peuvent tenir une conversation réaliste et naturelle avec les utilisateurs.