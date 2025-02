Qu’est-ce que l’incorporation ?

L’incorporation de mots, plus connue sous l’appellation « plongement lexical », saisit les relations sémantiques et la signification contextuelle des mots en fonction de leurs schémas d’utilisation dans un corpus de langue donné. Chaque mot est représenté comme un vecteur de nombres réels dense et de taille fixe. C’est le contraire d’un vecteur creux, comme l’encodage one hot, qui comporte de nombreuses entrées nulles.

Les plongements lexicaux ont considérablement amélioré les performances des modèles de traitement automatique du langage naturel (NLP) en fournissant une représentation des mots plus significative et plus efficace. Ces plongements permettent aux machines de comprendre et de traiter le langage en saisissant les nuances sémantiques et les relations contextuelles, les rendant utiles pour un large éventail d’applications, notamment l’analyse des sentiments, la traduction automatique et la recherche d’information.

Parmi les modèles de plongement lexical les plus populaires, on trouve Word2Vec, GloVe (Global Vectors for Word Representation), FastText et les incorporations dérivées de modèles basés sur des transformers, tels que BERT (Bidirectionnel Encoder Representations from Transformers) et GPT (Generative Pre-trained Transformer).