Comment les entreprises peuvent-elles vraiment se fier aux données qui guident leurs décisions ? Cette semaine, dans Techsplainers, nous abordons les principes fondamentaux de la qualité des données, de la fiabilité à l’observabilité en passant par le dark data et les dimensions qui définissent des informations dignes de confiance, afin de révéler comment des pratiques plus intelligentes permettent d’obtenir de meilleurs résultats.

Qualité des données :