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Les principes fondamentaux de la qualité des données

Comment les entreprises peuvent-elles vraiment se fier aux données qui guident leurs décisions ? Cette semaine, dans Techsplainers, nous abordons les principes fondamentaux de la qualité des données, de la fiabilité à l’observabilité en passant par le dark data et les dimensions qui définissent des informations dignes de confiance, afin de révéler comment des pratiques plus intelligentes permettent d’obtenir de meilleurs résultats.

Qualité des données :

  • Épisode 081 : Qu’est-ce que la qualité des données ?
  • Épisode 082 : Quelles sont les dimensions de la qualité des données ?
  • Épisode 082 : Qu’est-ce que la fiabilité des données ?
  • Épisode 084 : Qu’est-ce que l’observabilité des données ?
  • Épisode 085 : Qu’est-ce que le dark data ?

Qualité des données

Épisode 081 |

Qu’est-ce que la qualité des données ?

Voix : Mimi Sun Longo

En savoir plus

Lisez les fiches explicatives IBM
Code bleu sur fond noir
Qu’est-ce que la qualité des données ?
Photo de 1948 d’une matrice rectangulaire de composants électriques du calculateur électronique séquentiel sélectif
Quelles sont les dimensions de la qualité des données ?
Serveurs dans une salle
Qu’est-ce que la fiabilité des données ?
Motif géométrique de carrés de couleurs foncées
Qu’est-ce que l’observabilité des données ?
Homme avec des lunettes reflétant des graphiques
Qu’est-ce qu’une dark data ?
Rendu 3D de plusieurs formes plates alignées avec le logo « THINK »

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Regarder les épisodes précédents

Codage basé sur l’IA :

  • Épisode 080 : Ce que les LLM de code signifient pour l’avenir du développement logiciel
  • Épisode 079 : Qu’est-ce que la modernisation COBOL ?
  • Épisode 078 : Qu’est-ce que le code hérité ?
  • Épisode 077 : Documentation de code par IA : avantages et conseils
  • Épisode 076 : Qu’est-ce que le refactoring de code ?

Intégration :

  • Épisode 075 : Exemples et cas d’utilisation de l’iPaaS
  • Épisode 074 : Qu’est-ce que l’iPaaS (plateforme d’intégration en tant que service) ?
  • Épisode 073 : Qu’est-ce que l’intégration d’applications d’entreprise ?
  • Épisode 072 : Qu’est-ce que l’intégration de l’EDI ?
  • Épisode 071 : Qu’est-ce que l’échange de données informatisé (EDI) ?

 
Ce que les LLM de code signifient pour l’avenir du développement logiciel

Voix : Erika Russi | Auteurs : Rina Diane Caballar , Cole Stryker
Qu’est-ce que la modernisation COBOL ?

Voix : Erika Russi | Auteurs : Rina Diane Caballar , Cole Stryker
Qu’est-ce que le code hérité ?

Voix : Erika Russi | Auteurs : Rina Diane Caballar , Cole Stryker
Documentation de code par IA : avantages et conseils

Voix : Erika Russi | Auteurs : Rina Diane Caballar , Cole Stryker
Qu’est-ce que le refactoring de code ?

Voix : Erika Russi

Exemples et cas d’utilisation de l’iPaaS

Voix : Dan Segal | Auteurs : Nick Gallagher, Michael Goodwin
Qu’est-ce que l’iPaaS (plateforme d’intégration en tant que service) ?

Voix : Dan Segal | Auteurs : Chrystal R. China, Nick Gallagher, Michael Goodwin
Qu’est-ce que l’intégration d’applications d’entreprise ?

Voix : Dan Segal | Auteurs : Nick Gallagher, Michael Goodwin
Qu’est-ce que l’intégration de l’EDI ?

Voix : Dan Segal | Auteurs : Jim Holdsworth, Michael Goodwin
Qu’est-ce que l’échange de données informatisées (EDI) ?

Voix : Dan Segal | Auteurs : Dan Nosowitz, Michael Goodwin

Retrouvez tous les épisodes

IA agentique

Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que l’IA agentique ?
Voix : Alice Gomstyn | Auteur : Cole Stryker
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce qu’un agent d’IA ?
Voix : Alice Gomstyn | Autrice : Anna Gutowska
Vignette Techsplainers – Agents IA et assistants d’IA
Voix : Alice Gomstyn | Auteurs : Charlotte Hu, Amanda Downie, Matthew Finio
Vignette Techsplainers – Types d’agents d’IA
Voix : Alice Gomstyn | Auteur : Cole Stryker
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce qu’une architecture agentique ?
Voix : Alice Gomstyn
Vignette du podcast IBM Think pour l’épisode 7.031 : Qu’est-ce qu’un système multi-agent ?
Voix : Alice Gomstyn | Autrice : Anna Gutowska
Vignette du podcast IBM Think pour l’épisode 7.032 : Qu’est-ce que la collaboration multi-agent ?
Voix : Alice Gomstyn | Autrice : Shalini Harkar

Composants des agents d’IA

Quels sont les composants d’un agent d’IA ?
Voix : Selma Pacheco | Auteur : Cole Stryker
Qu’entend-on par perception et planification des agents d’IA ?
Voix : Selma Pacheco | Auteur : Cole Stryker
Qu’est-ce que la mémoire des agents d’IA et le raisonnement agentique ?
Voix : Selma Pacheco | Auteurs : Cole Stryker, Rina Diane Caballar
Qu’est-ce qu’un appel de fonction ?
Voix : Selma Pacheco | Auteur : Cole Stryker
Qu’est-ce que la communication et l’apprentissage des agents d’IA ?
Voix : Selma Pacheco | Auteurs : Cole Stryker, Ivan Belcic
Qu’est-ce qu’un agent réflexe simple ?
Voix : Matt Finio | Auteur : Cole Stryker
Qu’est-ce qu’un agent réflexe basé sur un modèle ?
Voix : Matt Finio | Auteurs : Cole Stryker, Ivan Belcic
Qu’est-ce qu’un agent basé sur des objectifs ?
Voix : Matt Finio | Auteur : David Zax
Qu’est-ce qu’un agent basé sur l’utilité ?
Voix : Matt Finio | Auteurs : Cole Stryker, Ivan Belcic
Qu’est-ce qu’un agent d’IA hiérarchique ?
Voix : Matt Finio | Auteurs : Ivan Belcic, Cole Stryker

Intégration

Qu’est-ce que l’échange de données informatisées (EDI) ?
Voix : Dan Segal | Auteurs : Dan Nosowitz, Michael Goodwin
Qu’est-ce que l’intégration de l’EDI ?
Voix : Dan Segal | Auteurs : Jim Holdsworth, Michael Goodwin
Qu’est-ce que l’intégration d’applications d’entreprise ?
Voix : Dan Segal | Auteurs : Nick Gallagher, Michael Goodwin
Qu’est-ce que l’iPaaS (plateforme d’intégration en tant que service) ?
Voix : Dan Segal | Auteurs : Chrystal R. China, Nick Gallagher, Michael Goodwin
Exemples et cas d’utilisation de l’iPaaS
Voix : Dan Segal | Auteurs : Nick Gallagher, Michael Goodwin

Cloud hybride

Qu’est-ce que le cloud hybride ?
Voix : Daniela Baez | Auteurs : Stephanie Susnjara, Ian Smalley
Qu’est-ce que l’infrastructure cloud ?
Voix : Daniela Baez | Auteurs : Stephanie Susnjara, Ian Smalley
Qu’est-ce que la virtualisation ?
Voix : Daniela Baez | Auteurs : Stephanie Susnjara, Ian Smalley
Qu’est-ce que le multicloud ?
Voix : Daniela Baez
Qu’est-ce que le stockage dans le cloud ?
Voix : Daniela Baez | Auteurs : Stephanie Susnjara, Ian Smalley

Codage basé sur l’IA

Ce que les LLM de code signifient pour l’avenir du développement logiciel
Voix : Erika Russi | Auteurs : Rina Diane Caballar , Cole Stryker
Qu’est-ce que la modernisation COBOL ?
Voix : Erika Russi | Auteurs : Rina Diane Caballar , Cole Stryker
Qu’est-ce que le code hérité ?
Voix : Erika Russi | Auteurs : Rina Diane Caballar , Cole Stryker
Documentation de code par IA : avantages et conseils
Voix : Erika Russi | Auteurs : Rina Diane Caballar , Cole Stryker
Qu’est-ce que le refactoring de code ?
Voix : Erika Russi

Cybersécurité

Vignette Techsplainers – Qu’est-ce qu’une violation de données ?
Voix : Bryan Clark | Auteur : Matthew Kosinski
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que l’ingénierie sociale ?
Voix : Bryan Clark
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que le phishing ?
Voix : Bryan Clark | Auteur : Matthew Kosinski
Vignette Techsplainers – Partie 1 : Qu’est-ce qu’un ransomware ?
Voix : Bryan Clark | Auteur : Matthew Kosinski
Vignette Techsplainers – Partie 2 : Qu’est-ce qu’un ransomware ?
Voix : Bryan Clark | Auteur : Matthew Kosinski
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que l’authentification ?
Voix : Bryan Clark | Auteur : Matthew Kosinski
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que la gestion des accès ?
Voix : Bryan Clark | Auteurs : Matthew Kosinski, Jim Holdsworth

Données vitales pour l’IA

Vignette Techsplainers – Qu’est-ce qu’une architecture de données ?
Voix : Matt Finio | Auteurs : Tom Krantz, Alexandra Jonker
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce qu’un data lake ?
Voix : Matt Finio | Auteur : Matthew Kosinski
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce qu’un data lakehouse ?
Voix : Matt Finio | Autrices : Alexandra Jonker, Alice Gomstyn
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que le data fabric ?
Voix : Matt Finio | Auteurs : Alexandra Jonker, Tom Krantz
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que la gestion de la qualité des données ?
Voix : Matt Finio
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que l’intégrité des données ?
Voix : Matt Finio | Auteurs : Tim Mucci, Cole Stryker
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que la précision des données ?
Voix : Matt Finio

DevOps

Vignette Techsplainers – Partie 1 : Qu’est-ce que le DevOps ?
Voix : Dan Segal | Auteurs : Gregg Lindemulder, Matthew Kosinski
Vignette Techsplainers – Partie 2 : Qu’est-ce que le DevOps ?
Voix : Dan Segal | Auteurs : Gregg Lindemulder, Matthew Kosinski
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que l’intégration continue ?
Voix : Dan Segal | Auteurs : Chrystal R. China, Michael Goodwin
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que la livraison continue ?
Voix : Dan Segal
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que les tests continus ?
Voix : Dan Segal

Plus d’épisodes

IA générative

Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que l’IA générative ?
Voix : Amanda Downie | Auteurs : Cole Stryker, Mark Scapicchio
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce qu’un grand modèle de langage (LLM) ?
Voix : Amanda Downie | Auteur : Cole Stryker
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce qu’un modèle vision-langage (VLM) ?
Voix : Amanda Downie
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que la génération augmentée de récupération (RAG) ?
Voix : Amanda Downie | Auteur : Ivan Belcic
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que le vibe coding ?
Voix : Amanda Downie

Machine learning

Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que le machine learning ?
Voix : Anna Gutowska | Auteur : Dave Bergmann
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que l’apprentissage supervisé ?
Voix : Anna Gutowska | Auteurs : Ivan Belcic, Cole Stryker
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que l’apprentissage non supervisé ?
Voix : Anna Gutowska
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que l’apprentissage semi-supervisé ?
Voix : Anna Gutowska | Auteur : Dave Bergmann
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que l’apprentissage par renforcement ?
Voix : Anna Gutowska | Auteurs : Jacob Murel, Eda Kavlakoglu

AI MLOps

Vignette Techsplainers – Partie 1 : Qu’est-ce que le MLOps ?
Voix : Ian Smalley | Auteurs : Tim Mucci, Cole Stryker
Vignette Techsplainers – Partie 2 : Qu’est-ce que le MLOps ?
Voix : Ian Smalley | Auteurs : Tim Mucci, Cole Stryker
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce qu’un pipeline de machine learning ?
Voix : Ian Smalley | Auteurs : Ivan Belcic, Cole Stryker
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que la gestion du cycle de vie de l’IA ?
Voix : Ian Smalley | Auteur : Kazuaki Ishizaki
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que le déploiement de modèles ?
Voix : Ian Smalley | Auteurs : Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que l’étiquetage des données ?
Voix : Ian Smalley
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que l’AutoML ?<br>
Voix : Ian Smalley | Auteurs : Ivan Belcic, Cole Stryker

Observabilité

Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que l’observabilité ?
Voix : PJ Hagerty
Vignette Techsplainers – Trois piliers de l’observabilité
Voix : PJ Hagerty | Autrice : Chrystal R. China
Vignette Techsplainers – Observabilité et surveillance
Voix : PJ Hagerty | Autrice : Chrystal R. China
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que l’observabilité réseau ?
Voix : PJ Hagerty | Autrices : Chrystal R. China, Sanchita Chakraborti
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que l’observabilité réseau ?
Voix : PJ Hagerty | Autrices : Chrystal R. China, Sanchita Chakraborti
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que l’observabilité SRE ?
Voix : PJ Hagerty | Autrice : Chrystal R. China
Vignette Techsplainers – Qu’est-ce que l’observabilité de la pile complète ?
Voix : PJ Hagerty | Auteurs : Jim Holdsworth, Annie Badman

Informatique quantique

Vignette Techsplainers – Partie 1 : Qu’est-ce que l’informatique quantique ?
Voix : Ian Smalley | Auteurs : Josh Schneider, Ian Smalley
Vignette Techsplainers – Partie 2 : Qu’est-ce que l’informatique quantique ?
Voix : Ian Smalley | Auteurs : Josh Schneider, Ian Smalley
Vignette Techsplainers – Partie 3 : Qu’est-ce que l’informatique quantique ?
Voix : Ian Smalley | Auteurs : Josh Schneider, Ian Smalley
Vignette Techsplainers – Partie 1 : Qu’est-ce qu’un qubit ?
Voix : Ian Smalley | Auteurs : Josh Schneider, Ian Smalley
Vignette Techsplainers – Partie 2 : Qu’est-ce qu’un qubit ?
Voix : Ian Smalley | Auteurs : Josh Schneider, Ian Smalley

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