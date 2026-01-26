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Techsplainers by IBM offre chaque jour de la semaine des informations rapides et claires sur l’IA générative, l’IA agentique, la cybersécurité et bien plus encore. Restez à la pointe de la technologie grâce à des épisodes courts, parfaits pour vos trajets quotidiens ou votre pause café.
Comment les entreprises peuvent-elles vraiment se fier aux données qui guident leurs décisions ? Cette semaine, dans Techsplainers, nous abordons les principes fondamentaux de la qualité des données, de la fiabilité à l’observabilité en passant par le dark data et les dimensions qui définissent des informations dignes de confiance, afin de révéler comment des pratiques plus intelligentes permettent d’obtenir de meilleurs résultats.
Lisez les fiches explicatives IBM
Voix : Erika Russi | Auteurs : Rina Diane Caballar , Cole Stryker
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Voix : Erika Russi
Voix : Dan Segal | Auteurs : Nick Gallagher, Michael Goodwin
Voix : Dan Segal | Auteurs : Chrystal R. China, Nick Gallagher, Michael Goodwin
Voix : Dan Segal | Auteurs : Nick Gallagher, Michael Goodwin
Voix : Dan Segal | Auteurs : Jim Holdsworth, Michael Goodwin
Voix : Dan Segal | Auteurs : Dan Nosowitz, Michael Goodwin
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