Qu’est-ce que l’orchestration des agents IA ?

Au lieu de s’appuyer sur une solution d’IA unique à usage général, l’orchestration des agents IA consiste à employer un réseau d’agents IA, chacun conçu pour accomplir certaines tâches. Ensemble, ils permettent d’automatiser les workflows et les processus complexes.

Pour bien comprendre l’orchestration des agents IA, il est essentiel de comprendre d’abord les agents IA eux-mêmes. Il s’agit de comprendre les différences entre deux types clés d’IA : l’ IA générative, qui crée un contenu original à partir d’un prompt, et l’IA agentique, qui prend des décisions et agit de manière autonome pour poursuivre des objectifs complexes avec un minimum de supervision.

Les assistants IA existent sur un continuum, commençant par un chatbot basé sur des règles, progressant vers des assistants virtuels plus avancés et évoluant vers des assistants IA génératifs et des assistants alimentés par de grands modèles de langage (LLM)capables de traiter des tâches en une seule étape. Au sommet de cette progression se trouvent les agents IA, qui opèrent de manière autonome. Ces agents prennent des décisions, conçoivent des workflows et utilisent l’appel de fonction pour se connecter à des outils externes (tels que les interfaces de programmation des applications (API), les sources de données, les recherches sur le Web et même d’autres agents IA pour combler leurs lacunes en matière de connaissances. C’est une IA agentique.

Les agents IA sont spécialisés, ce qui signifie que chacun d’entre eux est optimisé pour une fonction particulière. Certains agents se concentrent sur des tâches commerciales et de contact avec la clientèle, telles que la facturation, le dépannage, la programmation et la prise de décision, tandis que d’autres s’occupent de fonctions plus techniques telles que le traitement automatique du langage naturel (NLP), la recherche de données et l’automatisation. Des LLM avancées telles que ChatGPT-4O d’OpenAI ou Gemini de Google alimentent souvent ces agents, grâce à des fonctionnalités d’IA générative qui leur permettent de créer des réponses similaires à celles des humains et de gérer des tâches complexes de manière autonome.

Les systèmes multi-agents (MAS) apparaissent lorsque plusieurs agents IA collaborent, de manière structurée ou décentralisée, pour résoudre des tâches complexes plus efficacement qu’un seul agent.

En pratique, l’harmonisation des agents IA fonctionne comme une symphonie numérique. Chaque agent a un rôle unique et le système est guidé par un orchestrateur, qu’il s’agisse d’un agent IA central ou d’un cadre des exigences, qui gère et coordonne ses interactions. L’orchestrateur aide à synchroniser ces agents spécialisés, en veillant à ce que le bon agent soit activé au bon moment pour chaque tâche. Cette coordination est essentielle pour gérer les workflows à multiples facettes qui impliquent diverses tâches, ce qui permet de garantir que les processus se déroulent de manière fluide et efficace.

Par exemple, dans le cadre de l’automatisation du service client, l’agent orchestrateur (le système responsable de la gestion des agents IA) peut déterminer s’il faut engager un agent de facturation plutôt qu’un agent d’assistance technique, ce qui permet de s’assurer que les clients reçoivent une assistance transparente et pertinente. Dans le MAS, les agents peuvent se coordonner sans orchestrateur unique, communiquer dynamiquement pour résoudre les problèmes en collaboration (voir « Types d’harmonisation de l’IA » ci-dessous).

Les avantages de l’harmonisation des agents IA sont importants dans les secteurs aux besoins complexes et dynamiques tels que les télécommunications, la banque et les soins de santé. En déployant des agents spécialisés formés sur des jeux de données et des workflows ciblés, les entreprises peuvent améliorer l’efficacité opérationnelle, améliorer la prise de décision et fournir des résultats plus précis, plus efficaces et plus contextuels pour les employés et les clients.