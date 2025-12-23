AgentOps : surveiller et gouverner les agents d’IA avec IBM Telemetry à l’aide de watsonx Orchestrate

Alors que les agents d’IA deviennent plus sophistiqués et autonomes, il est essentiel de comprendre leur comportement, leurs performances et leurs processus décisionnels afin de garantir leur fiabilité et leur gouvernance. AgentOps, la pratique qui consiste à surveiller, observer et gérer les agents d’IA en production, fournit la visibilité nécessaire pour créer des systèmes d’IA agentiques dignes de confiance.

Ce tutoriel propose un guide détaillé expliquant comment configurer et utiliser IBM Telemetry avec watsonx Orchestrate Developer Edition afin de surveiller et de gouverner les agents d’IA. Vous apprendrez à activer l’observabilité des agents d’IA et à analyser leur comportement en profondeur, depuis les différents appels de LLM jusqu’aux workflows complets à plusieurs étapes.

À l’issue de ce tutoriel, vous saurez comment :