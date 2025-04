IA agentique et IA générative

Les modèles traditionnels de chatbots clients présentaient des limites en raison de la nature préprogrammée de la technologie et nécessitaient parfois une intervention humaine. En revanche, avec des agents autonomes, le modèle peut rapidement comprendre l’intention et l’émotion d’un client et prendre des mesures pour résoudre le problème.



Ces systèmes autonomes peuvent donc évaluer une situation de manière prédictive et contribuer à une interaction plus harmonieuse entre le client et l’entreprise. L’expérience client est extrêmement importante dans le monde d’aujourd’hui, car les entreprises cherchent à accroître la rétention et la fidélité de leurs clients. En particulier, l’IA agentique peut automatiser des tâches fastidieuses en rassemblant, nettoyant et formatant les données d’une entreprise. Ces systèmes peuvent alléger le poids des employés humains et les libérer pour qu’ils puissent se consacrer à des projets et à des tâches plus importants.