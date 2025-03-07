Qu’est-ce qu’une architecture agentique ?

L’architecture agentique fait référence à la structure et à la conception des frameworks d’intelligence artificielle (IA) agentique. Une architecture agentique est celle qui façonne l’espace virtuel et la structure du workflow pour automatiser les modèles d’IA au sein d’un système d’IA agentique.

L’IA agentique est un système ou un programme qui utilise des agents d’IA pour exécuter des tâches de manière autonome au nom d’un utilisateur ou d’un autre système. L’architecture agentique fonctionne de manière à prendre en charge et réguler le comportement des agents alimentés par l’IA travaillant dans un système d’IA générative. Les systèmes d’IA agentique exigent que leurs agents soient adaptables et capables de naviguer dans des environnements dynamiques afin d’atteindre les résultats escomptés.



Ce modèle n’est pas si différent de la psychologie humaine : la fonction d’agent fait référence à la capacité de faire intentionnellement en sorte que quelque chose se produise en fonction de ses actions.1 Pour obtenir les résultats souhaités, il faut faire appel à la planification, à l’action, à la mémoire et à la réflexion. Ces caractéristiques correspondent à celles des agents d’IA modernes, utilisés dans des frameworks mono-agents et multi-agents.



Les progrès des algorithmes de machine learning (ML) et des grands modèles de langage (LLM) tels que GPT d’OpenAI ont favorisé le développement des agents d’IA. L’objectif de l’architecture agentique est de fournir une structure permettant à un LLM d’automatiser les tâches complexes.

Le comportement autonome ou de prise de décision d’un agent d’IA dépend de l’infrastructure qui le soutient. L’architecture agentique est conçue pour s’adapter aux environnements dynamiques, améliorant ainsi l’interopérabilité.



Par exemple, les agents peuvent interagir avec divers formats et sources de données, interfaces de programmation des applications (API) ou systèmes. Ce comportement adaptable permet aux agents de prendre des décisions éclairées.