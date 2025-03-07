Qu’est-ce qu’une architecture agentique ?

Les frameworks agentiques font référence aux architectures de conception ou aux modèles qui définissent comment les agents (artificiels ou naturels) peuvent effectuer des tâches, prendre des décisions et interagir avec leur environnement de manière autonome et intelligente. Ces cadres fournissent la structure et les directives sur la manière dont les agents opèrent, raisonnent et s’adaptent à divers contextes.
Architectures réactives
Les architectures réactives associent directement les situations aux actions. Elles sont de nature réflexive et les décisions sont prises en fonction des stimuli immédiats de l’environnement plutôt que de faire appel à la mémoire ou aux capacités prédictives. Ces agents ne peuvent pas apprendre du passé ni planifier l’avenir.
Architectures délibératives
Une architecture délibérative est un système d’IA qui prend des décisions basées sur le raisonnement, la planification et des modèles internes du monde. Contrairement aux agents réactifs, les agents délibératifs analysent leur environnement, prédisent les résultats futurs et font des choix éclairés avant d’agir.
Architectures cognitives
Une architecture agentique cognitive est un système d’IA avancé qui imite la pensée, le raisonnement, l’apprentissage et la prise de décision humains.
Ces agents intègrent des éléments de perception, de mémoire, de raisonnement et d’adaptation, chacun représenté par des modules individuels, ce qui leur permet d’opérer dans des environnements complexes et incertains tout en s’améliorant au fil du temps. Il s’agit du type d'architecture agentique le plus avancé.
Une architecture BDI (plus communément appelée modèle ou framework) est conçue pour modéliser la prise de décision rationnelle chez des agents intelligents. Elle est basée sur le cadre croyance-désir-intention (BDI).
Cette architecture modélise le raisonnement humain dans un agent BDI à partir des :
Exemple : « La porte est fermée. »
Exemple : « Je veux entrer dans la pièce ».
Exemple : « Je vais ouvrir la porte pour entrer dans la pièce. »