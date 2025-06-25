Utilisez cet exemple d’entrée utilisateur :

Indiquez le nom du client : entreprise A

Indiquez le nom du prestataire : entreprise B

Indiquez le nom du fichier de rapport budgétaire de l’entreprise A (au même niveau de répertoire) : budget_data.csv

Indiquez le nom du fichier de contrat entre l’entreprise A et l’entreprise B (au même niveau de répertoire) : contract.txt

Indiquez le secteur du service décrit dans ce contrat (par exemple, finance, construction ou autre) : aménagement paysager

Le texte suivant est un exemple de production obtenu en exécutant ce workflow multi-agent.

Production :

-> L’étape « Conseil budgétaire » a donné la production suivante :

Le budget de l’entreprise A pour la période montre un écart total de -12 700 USD. Les écarts les plus importants concernent les salaires des employés (-5 000 USD), la publicité en ligne (-3 000 USD), la publicité imprimée (-2 000 USD), ainsi que la maintenance et les réparations (-1 000 USD). Des écarts plus faibles sont également constatés dans les domaines de la location, de l’électricité, de l’eau, de l’aménagement paysager et des services de nettoyage et d’entretien. -> L’étape « Synthèse de contrat » a donné la production suivante :

Le contrat entre l’entreprise A et l’entreprise B concerne des services d’aménagement paysager de la propriété du client, dans le Delaware. Le paiement total à effectuer par l’entreprise A à la fin des travaux s’élève à 5 500 USD. Les deux parties ont convenu de se conformer aux lois et aux réglementations applicables dans le Delaware.

-> L’étape « Recherche sur le web » a donné la production suivante :

Objet : Proposition de négociation relative aux services d’aménagement paysager

Chère équipe de l’entreprise B,

J’espère que vous allez bien.

Après un examen minutieux de nos données budgétaires internes et des tendances du marché dans le secteur de l’aménagement paysager, nous avons repéré des domaines dans lesquels nous pensons pouvoir procéder à des ajustements pour mieux respecter nos contraintes financières tout en maintenant une qualité élevée de service.

Étendue des travaux : nous proposons une réduction de l’étendue des travaux pour nous concentrer sur les services essentiels qui ont une incidence directe sur l’attrait extérieur et la valeur de la propriété. Cela peut inclure l’élagage des arbres, la taille des arbustes et l’entretien des pelouses, ainsi que la plantation occasionnelle d’espèces colorées pour renforcer l’intérêt visuel. Conditions de paiement : compte tenu des tendances actuelles du marché, qui montrent une légère baisse des coûts d’aménagement paysager en raison de la concurrence accrue, nous vous demandons de bien vouloir reconsidérer le montant total du paiement. Nous proposons un paiement total révisé de 4 800 USD à l’achèvement des travaux, soit une réduction de 12 %. Calendrier : pour optimiser l’affectation des ressources et éviter de trop perturber nos opérations, nous suggérons de prolonger le calendrier du projet de deux semaines. Cet ajustement nous permettra de mieux gérer nos contraintes budgétaires internes sans compromettre la qualité des services.

Nous pensons que ces ajustements permettront aux deux parties d’obtenir un résultat mutuellement bénéfique tout en respectant les lois et réglementations applicables du Delaware. Nous vous remercions de votre compréhension et restons ouverts à d’autres discussions en vue de parvenir à un accord conforme aux tendances actuelles du marché et à nos contraintes budgétaires internes.

Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à cette affaire. Veuillez nous indiquer si vous acceptez les ajustements proposés ou si vous avez des contre-propositions à formuler.

Cordialement,

[Votre nom]

Entreprise A

-> L’étape « Conseil en approvisionnement » a donné le résultat suivant :

La réponse finale a été envoyée à l’entreprise B, proposant un paiement total révisé de 4 800 USD à l’achèvement des travaux, soit une réduction de 12 %. La proposition comprend également un périmètre de travail réduit et un calendrier de projet prolongé.

Dernier e-mail : la réponse finale a été envoyée à l’entreprise B, proposant un paiement total révisé de 4 800 USD à l’achèvement des travaux, soit une réduction de 12 %. La proposition comprend également un périmètre de travail réduit et un calendrier de projet prolongé.

De toute évidence, les agents ont correctement appelé les outils disponibles pour lire et synthétiser les données contractuelles et budgétaires et formuler un e-mail efficace dans lequel les conditions du contrat sont négociées en faveur du client. Nous pouvons voir la production de chaque agent dans le workflow et l’importance du rôle de chaque agent. Les informations clés telles que l’étendue des travaux d’aménagement paysager, les conditions de paiement et le calendrier du contrat sont mis en évidence dans l’e-mail. Nous pouvons également constater que la négociation s’appuie les tendances du marché en matière d’aménagement paysager à l’avantage du client. Enfin, le paiement total révisé de 4 800 USD proposé dans l’e-mail respecte le budget d’aménagement paysager de 5 200 USD du client. Cela semble parfait !