Dans ce tutoriel, vous allez créer un système multi-agent entièrement local avec IBM® Granite en utilisant BeeAI en Python. Ces agents collaboreront pour négocier un accord contractuel de services d’aménagement paysager entre deux entreprises, en tenant compte des tendances du marché et des contraintes budgétaires internes. Le workflow sera composé d’un agent de conseil budgétaire, d’un agent de synthèse de contrat, d’un agent de recherche web et d’un agent de conseil en approvisionnement. Compte tenu du contrat, des données budgétaires, du secteur des services et des noms d’entreprise fournis par l’utilisateur, les agents collaborent pour produire un e-mail négociant les conditions du contrat en faveur du client.
BeeAI, développé par IBM® Research et désormais cédé à la Linux Foundation, est une plateforme d’IA agentique open source qui permet aux développeurs de créer des agents d’IA à partir de n’importe quel cadre.1
Un agent d’IA désigne un système ou un programme créé à partir d’un grand modèle de langage (LLM) afin d’effectuer des tâches de manière autonome pour le compte d’un utilisateur ou d’un autre système en concevant son propre workflow et en utilisant les outils disponibles. Les agents d’IA sont plus avancés que les chatbots LLM traditionnels, car ils peuvent accéder à des outils prédéfinis, planifier des actions futures, et nécessitent peu ou pas d’intervention humaine pour résoudre et automatiser des problèmes complexes.
Le prédécesseur de BeeAI est le Bee Agent Framework, un cadre open source spécifiquement conçu pour créer des agents LLM individuels. À l’inverse, BeeAI fournit un écosystème plus avancé pour construire et orchestrer des workflows multi-agents.
BeeAI est :
Ce guide étape par étape est disponible sur notre référentiel GitHub sous forme de Jupyter Notebook.
Nous devons d’abord configurer notre environnement en respectant certaines conditions préalables.
1. Dans ce tutoriel, nous n’utiliserons pas d’interface de programmation d’application (API) comme celles disponibles via IBM watsonx.ai et OpenAI. À la place, nous pouvons installer la dernière version d’Ollama pour exécuter le modèle localement.
Le moyen le plus simple d’installer Ollama pour macOS, Linux et Windows est de se rendre sur la page web : https://ollama.com/download. Cette étape consistera à installer une application de barre de menu pour exécuter le serveur Ollama en arrière-plan et vous tenir au courant des dernières versions.
Vous pouvez également installer Ollama avec Homebrew dans votre terminal :
Si vous procédez à l’installation à partir de Homebrew ou si vous construisez à partir d’une source, vous devez démarrer le serveur central :
2. Plusieurs LLM prennent en charge les appels d’outil, tels que les derniers modèles Llama de Meta et les modèles Mistral de Mistral AI. Pour ce tutoriel, nous utiliserons le modèle open source Granite 3.3 d’IBM. Ce modèle offre des capacités améliorées de raisonnement et de suivi d’instructions.3 Extrayez le dernier modèle Granite 3.3 en exécutant la commande suivante dans votre terminal :
3. Pour éviter les conflits de dépendance de paquet, configurons un environnement virtuel. Pour créer un environnement virtuel avec la version 3.11.9 de Python, exécutez la commande suivante dans votre terminal :
Ensuite, pour activer l’environnement, exécutez :
4. Votre fichier
Pour installer ces paquets, exécutez la commande suivante dans votre terminal :
5. Créez un nouveau fichier Python intitulé
En haut du nouveau fichier Python, incluez les instructions d’importation des bibliothèques et modules nécessaires.
Dans une méthode principale asynchrone utilisant
Une représentation visuelle du workflow agentique est fournie ci-dessous :
Nous assemblerons chaque composant de ce workflow lors des étapes suivantes.
Notre workflow repose sur les entrées utilisateur. Les entrées initiales requises sont les noms du client et du prestataire. L’utilisateur sera invité à entrer les données avec le texte suivant lors de l’exécution du workflow à une étape ultérieure. Ajoutez le code suivant à la méthode principale :
Nous aurons également besoin du nom des fichiers contenant le rapport budgétaire du client,
Dans le code suivant, nous vérifions également les extensions de fichier pour nous assurer qu’elles correspondent au format prévu. Si l’un des fichiers n’est pas du bon type, l’utilisateur sera invité à réessayer.
La dernière entrée utilisateur requise est le secteur du service décrit dans le contrat : finance, construction ou autre.
Le premier outil que nous pouvons intégrer à notre système multi-agent est destiné à l’agent de conseil budgétaire. Cet agent est chargé de lire les données budgétaires du client. La fonction fournie à l’agent est
Maintenant, configurons la force motrice de l’agent, la fonction
Pour garantir une utilisation appropriée de cet outil, utilisons la classe
Grâce à l’adaptateur LangChain de BeeAI, LangChainTool, nous pouvons finaliser l’initialisation de notre premier outil.
Le prochain outil que nous pouvons créer est destiné à l’agent de synthèse de contrat. Cet agent est chargé de lire le contrat entre le client et le prestataire. La fonction fournie à l’agent est
Dans cette étape, nous pouvons ajouter les différents agents à notre workflow. Fournissons aux agents de conseil budgétaire et de synthèse de contrat les outils personnalisés correspondants. Nous pouvons également définir le nom de l’agent, le rôle, les instructions, la liste d’outils et le LLM.
Pour rechercher sur le web les tendances du marché dans le secteur concerné, nous pouvons créer un agent ayant accès à l’outil LangChain prédéfini
Le quatrième et dernier agent de notre système multi-agent est le conseiller en approvisionnement. Cet agent est chargé d’utiliser les informations récupérées et synthétisées par les autres agents pour écrire un e-mail convaincant au prestataire en faveur du client. L’e-mail doit tenir compte des tendances du marché et des contraintes budgétaires internes du client pour négocier les conditions du contrat. Cet agent n’a pas besoin d’outils externes, mais est piloté par ses instructions.
Nous pouvons maintenant finaliser notre méthode principale avec tout le code créé jusqu’à présent. À la fin de la méthode principale, nous pouvons inclure l’exécution du workflow agentique. Compte tenu du mot-clé
Pour obtenir un exemple de données contractuelles et budgétaires ainsi que le script final, consultez notre référentiel GitHub. Pour lancer le projet, nous pouvons exécuter la commande suivante dans notre terminal :
Utilisez cet exemple d’entrée utilisateur :
Le texte suivant est un exemple de production obtenu en exécutant ce workflow multi-agent.
Production :
-> L’étape « Conseil budgétaire » a donné la production suivante :
Le budget de l’entreprise A pour la période montre un écart total de -12 700 USD. Les écarts les plus importants concernent les salaires des employés (-5 000 USD), la publicité en ligne (-3 000 USD), la publicité imprimée (-2 000 USD), ainsi que la maintenance et les réparations (-1 000 USD). Des écarts plus faibles sont également constatés dans les domaines de la location, de l’électricité, de l’eau, de l’aménagement paysager et des services de nettoyage et d’entretien. -> L’étape « Synthèse de contrat » a donné la production suivante :
Le contrat entre l’entreprise A et l’entreprise B concerne des services d’aménagement paysager de la propriété du client, dans le Delaware. Le paiement total à effectuer par l’entreprise A à la fin des travaux s’élève à 5 500 USD. Les deux parties ont convenu de se conformer aux lois et aux réglementations applicables dans le Delaware.
-> L’étape « Recherche sur le web » a donné la production suivante :
Objet : Proposition de négociation relative aux services d’aménagement paysager
Chère équipe de l’entreprise B,
J’espère que vous allez bien.
Après un examen minutieux de nos données budgétaires internes et des tendances du marché dans le secteur de l’aménagement paysager, nous avons repéré des domaines dans lesquels nous pensons pouvoir procéder à des ajustements pour mieux respecter nos contraintes financières tout en maintenant une qualité élevée de service.
Étendue des travaux : nous proposons une réduction de l’étendue des travaux pour nous concentrer sur les services essentiels qui ont une incidence directe sur l’attrait extérieur et la valeur de la propriété. Cela peut inclure l’élagage des arbres, la taille des arbustes et l’entretien des pelouses, ainsi que la plantation occasionnelle d’espèces colorées pour renforcer l’intérêt visuel.
Conditions de paiement : compte tenu des tendances actuelles du marché, qui montrent une légère baisse des coûts d’aménagement paysager en raison de la concurrence accrue, nous vous demandons de bien vouloir reconsidérer le montant total du paiement. Nous proposons un paiement total révisé de 4 800 USD à l’achèvement des travaux, soit une réduction de 12 %.
Calendrier : pour optimiser l’affectation des ressources et éviter de trop perturber nos opérations, nous suggérons de prolonger le calendrier du projet de deux semaines. Cet ajustement nous permettra de mieux gérer nos contraintes budgétaires internes sans compromettre la qualité des services.
Nous pensons que ces ajustements permettront aux deux parties d’obtenir un résultat mutuellement bénéfique tout en respectant les lois et réglementations applicables du Delaware. Nous vous remercions de votre compréhension et restons ouverts à d’autres discussions en vue de parvenir à un accord conforme aux tendances actuelles du marché et à nos contraintes budgétaires internes.
Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à cette affaire. Veuillez nous indiquer si vous acceptez les ajustements proposés ou si vous avez des contre-propositions à formuler.
Cordialement,
[Votre nom]
Entreprise A
-> L’étape « Conseil en approvisionnement » a donné le résultat suivant :
La réponse finale a été envoyée à l’entreprise B, proposant un paiement total révisé de 4 800 USD à l’achèvement des travaux, soit une réduction de 12 %. La proposition comprend également un périmètre de travail réduit et un calendrier de projet prolongé.
Dernier e-mail : la réponse finale a été envoyée à l’entreprise B, proposant un paiement total révisé de 4 800 USD à l’achèvement des travaux, soit une réduction de 12 %. La proposition comprend également un périmètre de travail réduit et un calendrier de projet prolongé.
De toute évidence, les agents ont correctement appelé les outils disponibles pour lire et synthétiser les données contractuelles et budgétaires et formuler un e-mail efficace dans lequel les conditions du contrat sont négociées en faveur du client. Nous pouvons voir la production de chaque agent dans le workflow et l’importance du rôle de chaque agent. Les informations clés telles que l’étendue des travaux d’aménagement paysager, les conditions de paiement et le calendrier du contrat sont mis en évidence dans l’e-mail. Nous pouvons également constater que la négociation s’appuie les tendances du marché en matière d’aménagement paysager à l’avantage du client. Enfin, le paiement total révisé de 4 800 USD proposé dans l’e-mail respecte le budget d’aménagement paysager de 5 200 USD du client. Cela semble parfait !
Avec ce tutoriel, vous avez créé plusieurs agents BeeAI disposant chacun d’outils personnalisés. Chaque agent a joué un rôle crucial dans le cas d’utilisation de système de gestion de contrats. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les différents référentiels GitHub disponibles dans l’organisation GitHub i-am-bee et créer d’autres outils personnalisés. Dans les référentiels, vous trouverez également des notebooks de démarrage Python pour mieux comprendre les composants principaux de BeeAI, tels que
