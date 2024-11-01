Qu’est-ce que MetaGPT ?

Les procédures opérationnelles standard ont été adoptées dans divers domaines, car elles jouent un rôle critique dans la décomposition des tâches et la coordination efficace.6 Dans le développement de logiciels, les SOP encouragent la collaboration entre les équipes en décomposant les tâches du projet en procédures exploitables plus petites qui sont ensuite affectées à des rôles spécifiques et spécialisés. MetaGPT encode les SOP dans des séquences de prompts pour organiser et promouvoir des workflows multiagents. Les workflows SOP présentent une structure et des possibilités d'amélioration.

Par exemple, l’agent responsable de projet est invité à créer un document d’exigences produit (PRD). L'agent chef de produit est prompt une fois puis invité à affiner certains éléments du PRD en raison du développement incrémentiel du projet. Par exemple, l’agent est invité à créer une section dans le PRD pour les « objectifs du produit ». Il est ensuite nécessaire d'affiner ces objectifs en mettant à jour les objectifs initiaux du produit afin de s'assurer qu'ils correspondent à l'orientation actuelle du projet. Cette méthode de raffinement est utilisée pour garantir que la tâche globale est reconnue et cohérente pour tous les agents.



Dans l’exemple ci-dessous, l’agent du chef de produit est invité à générer une analyse des exigences. Après ce prompt initial, l'agent est invité à générer une analyse affinée qui prend en compte toute nouvelle fonctionnalité et amélioration issue de la collaboration continue.



prompt Instruction relative à l'analyse des besoins : « Fournissez une analyse détaillée des besoins. »8

Instruction pour une analyse de prompt affinée : « Examinez et affinez l’analyse des exigences existantes en une liste de chaînes pour l’aligner sur l’évolution des besoins du projet en raison du développement incrémentiel. Assurez-vous que l’analyse couvre de manière exhaustive les nouvelles fonctionnalités et les améliorations requises pour la portée affinée du projet.9



Cet exemple montre un PRD généré en tant que sortie standardisée qui est transmis de l’agent du gestionnaire de produit à l’agent de l’architecte. Le prompt basé sur le SOP pour chaque production générée est répertoriée à côté. Vous remarquez que le prompt est également basée sur le flux de travail SOP, y compris les définitions des exigences, les méthodes d'exécution des tâches et l'ordre d'exécution



:Prompt utilisateur : « Créez-moi une application Web basée sur React que les gestionnaires de patrimoine peuvent utiliser pour examiner leurs clients les portefeuilles et leur recommander des fonds appropriés à utiliser. Cette application doit fonctionner en Amérique, au Royaume-Uni et en Espagne. »



Exigences initiales

Instructions prompt : « Placez les exigences de l'utilisateur d'origine ici. »10



« Créez-moi une application basée sur React pour les gestionnaires de patrimoine pour examiner les portefeuilles de leurs clients et leur faire des recommandations sur les fonds appropriés à utiliser. Cette application doit fonctionner en Amérique, au Royaume-Uni et en Espagne. »

Objectifs du produit

Instruction du prompt : « Fournir jusqu'à trois objectifs de produit clairs et orthogonaux. »11

Développez une application Web sécurisée et fiable pour les gestionnaires de patrimoine. Assurez la prise en charge multilingue pour les variantes anglaises, espagnoles et régionales. Créez une interface intuitive et conviviale pour la gestion des portefeuilles et la recommandation.

Scénarios d'utilisateur

Instruction de prompt : « Fournir jusqu'à 3 à 5 scénarios d'utilisateur basés sur des scénarios. »12

En tant que gestionnaire de patrimoine, je souhaite passer en revue les portefeuilles de mes clients et leur fournir des conseils personnalisés. En tant que gestionnaire de patrimoine, je souhaite recommander des fonds à mes clients en fonction de leurs objectifs d'investissement et de leur tolérance au risque. En tant que gestionnaire de patrimoine, je souhaite accéder à l'application en anglais ou en espagnol selon mon emplacement.

Analyse concurrentielle

Instruction de prompt : « Fournir 5 à 7 produits compétitifs. »13

« Wealthfront : service d’investissement automatisé avec une interface propre, mais sans recommandations personnalisées en matière de fonds. » « Personal Capital : offre des outils complets de gestion de patrimoine, mais peut être difficile pour les nouveaux utilisateurs. » « Amélioration : se concentre sur les investissements automatisés avec une personnalisation limitée pour les gestionnaires de patrimoine. »

Analyse des exigences

Instruction de prompt : « Fournir une analyse détaillée des exigences. »14

L’application doit être conçue à l’aide de React, garantissant ainsi qu’elle est évolutive et maintenable. Il doit disposer d’une interface multilingue pour s’adapter aux utilisateurs en Amérique, au Royaume-Uni et en Espagne. L’application doit être sécurisée pour protéger les données financières sensibles et se conformer aux réglementations régionales. Il doit également s’intégrer à diverses sources de données financières pour fournir une analyse des portefeuilles en temps réel et des recommandations de fonds.

Pool d’exigences

Instruction de prompt : « Énumérez les 5 à 7 principales exigences avec leur priorité (P0, P1, P2) », « Couvrir à la fois le contenu d'héritage et le contenu incrémental. Conservez le contenu sans rapport avec le développement incrémental. »15

(« Authentification sécurisée des utilisateurs et chiffrement des données pour protéger les informations client », « P0 »),

(« Prise en charge multilingue pour l’anglais et l’espagnol, avec des variations régionales ,» « P0 »),

(« Intégration en temps réel avec les sources de données financières pour la gestion des portefeuilles », « P0 »),

(« Tableau de bord convivial pour l'examen et la gestion des portefeuilles clients »), « P1 »),

(« Moteur de recommandation pour suggérer des fonds appropriés en fonction des profils des clients », « P2 »)

Projet de design d'interface utilisateur

Instruction de prompt : « Fournissez une description simple des éléments, des fonctions, du style et de la mise en page de l'interfaceutilisateur. » 16

L'interface utilisateur présentera une conception épurée et moderne avec un tableau de bord qui offre une vue d'ensemble des portefeuilles. Elle comprendra des graphiques interactifs pour l’analyse des portefeuilles, une section de recommandation pour la sélection des fonds et un basculement facile entre les langues anglaises et espagnoles.



Tout ce qui n’est pas clair

Instruction de prompt : « Mentionnez les aspects du projet qui ne sont pas clairs et essayez de les clarifier. »17



Il n'y a aucun point obscur.

L’exemple précédent est un transfert de relais à l’agent architecte pour la conception, voici le prompt basé sur le SOP donné avec le PRD :

« Voici le document d’exigences du produit (PRD) sur la base de ce PRD, examinez si la conception de cette API répond aux exigences du PRD et si elle est conforme aux bonnes pratiques de conception. » 18

L’architecte suit son propre workflow SOP pour concevoir le système pour l’application.

Un SOP décrit les responsabilités du rôle de chaque agent et établit des normes pour les sorties intermédiaires. Ces SOP sont ensuite codés pour influencer le comportement de l'agent. Cette pratique permet aux agents de générer des sorties structurées, telles que des documents d’exigences de haute qualité, des artefacts de conception, des organigrammes et des spécifications d’interface. Tous les transferts entre agents doivent respecter certaines normes établies qui réduisent le risque d’hallucination causée par des discussions à vide entre différents LLM. L’utilisation de sorties structurées améliore considérablement le taux de réussite de la génération de code cible.19