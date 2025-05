Nous prévoyons de déployer des agents de domaine supplémentaires dans des services tels que l’assistance client et la finance, tout au long de l’année. Au-delà des agents de domaine spécialisés, nous avons également développé un large éventail d’agents de service généraux qui peuvent être intégrés aux systèmes afin de participer à des tâches telles que la recherche Web ou les calculs.

Pour simplifier l’accès aux agents IBM et à ceux d’autres fournisseurs, nous sommes ravis de vous présenter notre nouveau catalogue d’agents pour watsonx Orchestrate.3 Il servira de tremplin pour accéder à des centaines d’outils et d’agents pré-créés par IBM et par notre vaste écosystème de partenaires. Vous pourrez déjà en retrouver 150. Parmi les premiers exemples4, citons un agent de prospection avec Salesforce qui permet aux vendeurs disposant des outils et des connaissances de prospecter efficacement et d’augmenter les taux de conversion des ventes. Autre exemple : un agent RH qui peut être intégré à Slack pour traiter les questions des employés via l’interface conversationnelle de Slack.

Nous lançons également un nouveau programme qui permettra à tous les partenaires IBM de concevoir directement avec watsonx Orchestrate, faisant évoluer notre portefeuille d’applications conçues par des partenaires encore plus rapidement et plus facilement.