Les agents IBM watsonx sont des agents d’intelligence artificielle (IA) disponibles dans IBM watsonx Orchestrate, qui sont conçus pour automatiser les tâches métier. Les agents IA sont alimentés par de grands modèles de langage (LLM) qui leur permettent d’agir de manière autonome, sans prompts utilisateur.

Les agents watsonx peuvent exécuter de nombreuses fonctions métier sans intervention humaine, comme l’automatisation des workflows, l’intégration avec divers outils et la communication avec les clients en temps réel.

Avantages des agents IBM watsonx

Les entreprises peuvent potentiellement tirer plusieurs principaux avantages de l’utilisation d’IBM watsonx Orchestrate pour leurs opérations d’IA agentique. Ces avantages comprennent :

  • Déploiement rapide : intégrez des agents préconstruits dotés d’une expertise du domaine et d’une logique dédiée aux entreprises, prêts pour une utilisation immédiate.

  • Gestion centralisée : rationalisez la gestion des opérations d’IA agentique avec une interface unique.

  • Intégration des workflows : transformez les workflows préexistants en workflows agentiques avec la prise en charge d’une multitude d’applications, d’outils et de systèmes.

  • Efficacité et évolutivité améliorées : implémentez des solutions d’IA agentique pour automatiser les tâches sans passer par des instructions étape par étape.

  • Sécurité dédiée aux entreprises : définissez des directives et des mesures de protection pour contrôler le comportement des agents watsonx.

Créer, déployer et surveiller les agents d’IA

Types d’agents watsonx

IBM watsonx propose des agents dédiés aux entreprises prédéfinis et personnalisables pour des cas d’utilisation couvrant de nombreuses opérations. Le générateur d’agent sans code et la suite de kit de développement logiciel (SDK) incluse permettent tous deux aux utilisateurs de créer des agents personnalisés et des applications d’IA.

Agents de domaine prédéfinis

Les agents prédéfinis de watsonx Orchestrate couvrent quatre domaines :

Chaque agent dispose d’une expertise du domaine, de la logique d’entreprise et des intégrations d’applications dont il a besoin pour mener à bien ses tâches.

Agents d’achat

Les modèles d’IA disponibles en tant qu’agents d’achat automatisent le cycle de vie de l’approvisionnement afin que les employés puissent se concentrer sur l’impact stratégique qui optimise les gains commerciaux. Les agents d’achat peuvent vous aider à :

  • Gestion des fournisseurs : en intégrant les informations de Dun & Bradstreet, les agents de gestion des fournisseurs peuvent signaler de manière proactive les problèmes potentiels de conformité et de gestion des risques. L’intégration automatisée des fournisseurs améliore l’exactitude des données et la maintenance des profils.

  • Acheter : les agents raccourcissent les cycles d’approvisionnement et rationalisent les opérations du service d’assistance en donnant aux employés les moyens de vérifier les demandes d’achat, les commandes et les reçus de marchandises. Les avantages du libre-service pour les employés couvrent également la création et la modification des demandes d’achat, ainsi que la résolution des problèmes opérationnels.

  • Sourcing et contrats : les agents d’IA générative peuvent aider à créer des événements, à rédiger des appels d’offres, à recommander des fournisseurs et à gérer des workflows liés à des contrats. Les agents watsonx génèrent du contenu qui s’aligne sur les modèles et les politiques de l’organisation.

  • Gestion des factures : les agents aident à améliorer la précision des factures en vérifiant les erreurs et les divergences, en résolvant les factures bloquées et en rationalisant la collaboration entre les parties prenantes pour le traitement des factures.

Agents commerciaux

Les agents de vente du catalogue d’agents watsonx Orchestrate sont conçus pour aider les équipes de vente à automatiser les tâches de routine et à générer des informations qu’elles peuvent exploiter pour maximiser la croissance. Les agents commerciaux contribuent à différentes tâches :

  • Prise de contact avec les clients : les agents d’IA rédigent et envoient des e-mails personnalisés aux clients vérifiés pour une sensibilisation plus rapide et évolutive.[CS1] 

  • Recherche de clients : l’intégration de Dun & Bradstreet fournit des données enrichies sur l’entreprise et les contacts pour une prospection ciblée.

  • Gestion de la relation client (CRM) : les agents se connectent à Salesforce pour consulter et gérer les comptes, les opportunités, les prospects et les contacts, permettant ainsi aux équipes de vente de disposer en permanence de données à jour.

  • Activation produit : le contenu sélectionné de la plateforme d’activation des ventes Seismic aide les agents à répondre aux questions des vendeurs avec le bon message, les points de vente uniques (USP) et les documents commerciaux appropriés.

  • Prospection et conversion des ventes : l’IA agentique déplace les prospects en phase de démarrage dans l’entonnoir en répondant aux questions et en aidant les équipes commerciales à s’impliquer.

  • Recherche sur les ventes : les agents compilent des données provenant de plusieurs sources pour fournir aux équipes commerciales les données dont elles ont besoin pour présenter efficacement les produits et conclure des ventes.

Agents RH

Les agents RH préconfigurés de watsonx Orchestrate automatisent les tâches complexes pour fournir aux employés et au personnel RH les services et fonctionnalités dont ils ont besoin. Les agents RH contribuent de différentes manières :

  • Soutien aux employés : les agents RH traitent les tâches banales, notamment les demandes de congés, la récupération des fiches de paie, la formation aux avantages sociaux et l’intégration, permettant ainsi au personnel RH de se consacrer à des tâches plus exigeantes.

  • Acquisition de talents : le recrutement est une course pour l’IA, des deux côtés de l’équation. Les agents automatisent la publication des offres d’emploi, le sourcing, la sélection des CV, la planification des entretiens et la rédaction des offres.

  • Apprentissage et développement : les agents favorisent le perfectionnement professionnel et l’avancement en identifiant les lacunes en matière de compétences, en émettant des recommandations de formation personnalisées et en automatisant les workflows d’apprentissage.

  • Gestion des performances : les responsables peuvent utiliser des agents pour définir des objectifs personnalisés pour les employés individuels, fournir des commentaires en continu et rationaliser les évaluations des performances.

Agents de service client

Les agents de service client dans watsonx Orchestrate aident les clients à résoudre les requêtes sans avoir à faire appel aux équipes d’assistance, en exploitant les données métier exclusives et en ne faisant appel aux équipes d’assistance qu’en cas de besoin. Les agents de service client jouent plusieurs rôles :

  • Service client en libre-service omnicanal : les agents peuvent aider les clients sur différents points de contact, notamment le chat web, par téléphone, par SMS et sur les applications sociales. Les modèles de fondation qui alimentent ces agents utilisent le traitement automatique du langage naturel (NLP) pour la sensibilisation contextuelle et le raisonnement afin de résoudre seuls les tâches à plusieurs étapes.

  • Modernisation du centre d’appel : les agents d’IA vocaux utilisent la compréhension du langage naturel (NLU) pour alimenter la reconnaissance vocale et discuter avec les clients au téléphone.

  • Agent conversationnel : les agents d’IA soutiennent le personnel humain avec des réponses pertinentes et des suggestions d’actions à suivre pour simplifier la prise de décision et accroître l’efficacité.

Agents personnalisés

En plus de sa suite d’agents préconfigurés, watsonx Orchestrate offre deux solutions aux entreprises ayant besoin d’agents personnalisés. L’Agent Builder no-code fournit un cadre d’agent intuitif pour le développement d’IA. Les utilisateurs ayant une expérience en développement peuvent utiliser l’Agent Development Kit (ADK) pour concevoir et créer des agents avec Python, YAML et JSON.

Agent Builder

L’Agent Builder est une interface no-code pour créer, tester et déployer les agents IA. Les agents personnalisés peuvent s’intégrer aux systèmes et aux outils que les entreprises utilisent déjà grâce aux clés d’API. Les utilisateurs peuvent associer agents tiers (comme ceux créés avec les cadres open source LangChain et LangGraph)) et agents Orchestrate pour unifier les workflows.

Kit de développement des agents (ADK)

Grâce à la prise en charge du codage direct, l’ADK offre aux développeurs l’espace et les outils dont ils ont besoin pour la création et le déploiement d’agents. Ses fonctionnalités d’interface de ligne de commande (CLI) et ses modules Python peuvent être utilisés pour créer des agents et des outils pour watsonx Orchestrate AWS, IBM Cloud et d’autres implémentations.

Orchestration des agents dans watsonx Orchestrate

watsonx Orchestrate simplifie le processus de conception de workflows multi-agents. L’orchestration relie les agents afin qu’ils puissent travailler ensemble, partager le contexte et gérer les dépendances. Chaque agent travaille de manière modulaire pour raisonner, s’intégrer à d’autres systèmes ou déléguer des tâches à d’autres agents.

L’orchestration dans watsonx est basée sur les fonctionnalités suivantes :

  • Appels d’agents imbriqués : les agents de haut niveau décomposent les tâches en sous-tâches et les délèguent à d’autres agents.

  • Séquencement et flux de contrôle : les agents multi-étapes exécutent les tâches dans l’ordre, en utilisant la sortie d’un agent comme entrée pour le suivant ou en progressant selon des trajectoires adaptatives.

  • Propagation du contexte : les agents orchestrés partagent le contexte de l’espace de travail pour faciliter la collaboration.

  • Catalogue d’agents réutilisables : les agents préconfigurés de watsonx peuvent s’intégrer à des workflows ou servir de templates pour une personnalisation plus poussée.

