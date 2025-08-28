watsonx Orchestrate simplifie le processus de conception de workflows multi-agents. L’orchestration relie les agents afin qu’ils puissent travailler ensemble, partager le contexte et gérer les dépendances. Chaque agent travaille de manière modulaire pour raisonner, s’intégrer à d’autres systèmes ou déléguer des tâches à d’autres agents.

L’orchestration dans watsonx est basée sur les fonctionnalités suivantes :