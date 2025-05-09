Qu’est-ce que le Model Context Protocol (MCP) ?

Connecter des services externes à un LLM peut s’avérer laborieux. Imaginez un circuit électrique reliant un moteur à différentes sources d’énergie. Le MCP joue le rôle du câblage et du tableau de commande : il décide quel courant électrique (informations) alimente le moteur (modèle d’IA). On peut comparer la sortie de l’outil ou le contexte du modèle au courant en entrée : il s’agit du courant provenant de la source d’alimentation, pouvant inclure la mémoire, les outils et les résultats précédents.

Dans son rôle de tableau de commande, le MCP décide quelles sources d’alimentation (sortie de l’outil ou contexte) connecter et à quel moment, régule le courant (flux d’informations), filtre et hiérarchise les entrées. Il veille à ce que seuls les câbles pertinents soient alimentés (le contexte pertinent est chargé) et gère le timing et le routage du circuit pour ne pas surcharger le système.

Tout comme un bon circuit évite les surtensions et optimise la consommation, le MCP joue le rôle de connecteur et assure une utilisation efficace, pertinente et structurée du contexte pour améliorer les performances des modèles d’IA.

Le MCP établit une nouvelle norme open source sur laquelle les ingénieurs en IA peuvent s’accorder. Ce concept n’est pas nouveau dans l’industrie logicielle. Les API REST en sont un exemple : elles permettent un échange de données cohérent entre applications grâce à des requêtes HTTP alignées sur les principes de conception REST.

De même, le MCP vise à unifier la communication entre les LLM et les services externes à travers une interface standardisée. Cette norme permet d’utiliser des outils « plug-and-play » plutôt que d’avoir à écrire du code pour créer une intégration personnalisée pour chaque outil.

Le MCP n’est pas un framework pour les agents, mais une couche d’intégration standardisée pour les agents qui accèdent à des outils. Il complète les cadres d’orchestration d’agents. Le MCP peut compléter les cadres d’orchestration d’agents comme LangChain, LangGraph, BeeAI, LlamaIndex et crewAI, mais il ne les remplace pas : le MCP ne décide pas quand un outil est appelé ni pour quel usage.

Le MCP se contente d’établir une connexion standardisée pour simplifier l’intégration des outils.3 C’est le LLM, au final, qui décide quels outils appeler selon le contexte de la requête utilisateur.