Pour alimenter ces agents, nous avons intégré le logiciel IBM watsonx.ai interface de programmation des applications (API) en tant que backend de modèle. En tirant parti d’une intégration de watsonx.ai avec Hugging Face, nous avons configuré le cadre des exigences pour utiliser Llama-4-Maverick afin de générer une solution logicielle simple. Cet exemple sert de base pour la découverte de ChatChain et d'autres mécanismes de communication internes des agents qui guident le comportement et la prise de décision des agents tout au long du workflow.

À la fin de ce tutoriel, vous devez avoir une expérience pratique de la configuration et de l’exécution de ChatDev, et une compréhension plus claire de la façon dont les protocoles de communication des agents permettent une collaboration multi-agents efficace et fiable.

IA collaborative : systèmes d'intelligence artificielle conçus pour fonctionner aux côtés des humains ou des agents IA, souvent en utilisant l'apprentissage profond ou d'autres techniques avancées pour permettre la coopération, la prise de décision partagée et la résolution conjointe de problèmes afin d'atteindre des objectifs communs.

Collaboration multi-agent : plusieurs agents autonomes qui partagent des informations et se coordonnent pour atteindre un objectif partagé. Ces agents peuvent avoir différents niveaux de connaissances, de capacités et de perspectives, et leur collaboration implique souvent la négociation, la planification et l'action coordonnée.

Agents de jeu de rôle : des agents IA qui simulent des rôles ou des personnages spécifiques pour interagir et collaborer de manière axée sur des objectifs. Ces rôles peuvent refléter des professions ou des personnages réels, ce qui permet des interactions plus contextuelles et axées sur les objectifs.

Protocoles de communication des agents : des normes ou des cadres des exigences qui définissent la façon dont les agents IA interagissent entre eux en échangeant des messages de données structurés. Ces protocoles régissent le format, la sémantique et les règles de communication pour les agents qui se coordonnent au sein de systèmes multi-agents.