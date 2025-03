Qu’est-ce que l’IA agentique ?

Les systèmes agentiques présentent de nombreux avantages par rapport à leurs prédécesseurs génératifs, qui sont limités par les informations contenues dans les jeux de données sur lesquels les modèles sont entraînés.

Autonomes

L’avancée la plus importante des systèmes agentiques, c’est l’autonomie dont ils peuvent faire preuve pour effectuer des tâches sans supervision humaine constante. Les systèmes agentiques peuvent s’attaquer à des objectifs à long terme, gérer des tâches de résolution de problèmes à plusieurs étapes et en suivre les progrès au fil du temps.

Proactifs

Les systèmes agentiques allient la flexibilité des LLM, qui peuvent générer des réponses ou des actions basées sur une compréhension nuancée et dépendante du contexte, aux fonctionnalités structurées, déterministes et fiables de la programmation traditionnelle. Cette approche permet aux agents « de penser » et « d’agir » davantage comme des humains.

Les LLM ne peuvent pas interagir directement avec des outils ou des bases de données externes, ni configurer des systèmes pour surveiller et collecter des données en temps réel, mais les agents le peuvent. Les agents peuvent effectuer des recherches sur le Web, appeler des interfaces de programmation d’applications (API) et interroger des bases de données, puis utiliser ces informations pour prendre des décisions et appliquer des mesures.

Spécialisés

Les agents peuvent se spécialiser dans des tâches spécifiques. Certains agents simples sont faits pour exécuter une seule tâche répétitive de manière fiable. D’autres peuvent utiliser des capacités de perception et de mémoire pour résoudre des problèmes plus complexes. Une architecture agentique pourrait être constituée d’un modèle de « conducteur » alimenté par un LLM supervisant les tâches et les décisions, et encadrant d’autres agents plus simples. De telles architectures sont idéales pour les workflows séquentiels, mais elles sont sujettes à des goulots d’étranglement. D’autres architectures sont plus horizontales, avec des agents travaillant de concert de manière décentralisée, mais elles peuvent être plus lentes qu’avec une hiérarchie verticale. Des applications d’IA différentes exigent des architectures différentes.

Adaptables

Les agents peuvent apprendre de leurs expériences, tenir compte des commentaires et ajuster leur comportement en conséquence. Avec les bons garde-fous, les systèmes agentiques peuvent s’améliorer en continu. Les systèmes multiagents sont dotés des capacités d’évolutivité nécessaires pour parvenir à terme à gérer des initiatives de grande ampleur.

Intuitifs

Les systèmes agentiques étant alimentés par des LLM, les utilisateurs peuvent interagir avec eux avec des prompts en langage naturel. En d’autres termes, des interfaces logicielles entières (l’ensemble des onglets, listes déroulantes, tableaux, curseurs, fenêtres contextuelles et autres éléments d’interface utilisateur de votre plateforme SaaS) peuvent être remplacées par de simples commandes écrites ou vocales en langage naturel. Théoriquement, toute expérience des utilisateurs avec un logiciel peut désormais être réduite à « parler » avec un agent, qui peut récupérer les informations nécessaires et prendre des mesures en conséquence. Cet avantage en termes de productivité n’est vraiment pas négligeable, si l’on considère le temps qu’il faut aux travailleurs pour apprendre et maîtriser de nouvelles interfaces et de nouveaux outils.