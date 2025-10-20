Qu’est-ce que BabyAGI ?

L’implémentation standard est un script Python qui utilise les modèles GPT d’OpenAI via une API, une base de données vectorielle (généralement Pinecone) pour la mémoire, et le cadre d’agent LangChain pour structurer les rôles des agents IA. La base de données vectorielle enregistre les résultats des tâches sous forme d’embeddings utilisés pour la recherche contextuelle, tandis que le LLM alimente le raisonnement de l’agent et la logique des tâches.1

En tant qu’agent IA autonome, BabyAGI procède à une itération continue en utilisant les résultats des tâches accomplies pour informer les nouvelles tâches, redéfinir les priorités de la liste des tâches et exécuter des sous-tâches. Le processus se poursuit jusqu’à ce que la file d’attente des tâches soit épuisée ou qu’une condition d’arrêt soit atteinte.