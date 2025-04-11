Qu’est-ce que l’automatisation agentique ?

L'art d'amener des machines à faire des choses que les humains devraient faire autrement a une longue histoire qui remonte à l'Antiquité. Les étapes plus récentes sont la révolution industrielle, l’électrification et les ordinateurs, qui ont marqué les progrès du secteur au cours du siècle dernier.

L'avènement de l'intelligence artificielle pose le prochain quantum pour les technologies d'automatisation pour plusieurs raisons. Avant l'IA, les solutions d'automatisation avaient généralement un coût initial très élevé, car les systèmes basés sur des règles n'ont pas la capacité de raisonnement dynamique que les humains possèdent, et ces systèmes nécessitent une conception méticuleuse. Les systèmes sans agent, comme l’automatisation robotisée des processus (RPA) traditionnelle, sont très performants dans le cas de tâches structurées et répétitives car, malgré leur manque de sensibilisation, ils fonctionnent de manière linéaire et statique. Sans la capacité du raisonnement, ces systèmes ont tendance à s'effondrer lorsque le changement est appliqué à un scénario donné. Ils ne sont pas équipés pour apprendre de nouveaux scénarios ou s’y adapter.

De plus, ils ne peuvent pas gérer d’entrées complexes et non structurées, car la compréhension du langage humain et les capacités de production dépassent largement les capacités des systèmes informatiques traditionnels. Les systèmes automatisés doivent être contrôlés avec des contrôles statiques. Si un utilisateur souhaite modifier quelque chose, il doit déplacer manuellement un curseur ou cocher une case via une interface.

Il fallait également tenir compte du « paradoxe de l’automatisation », selon lequel plus le système automatisé est efficace, plus la contribution humaine des opérateurs est importante. Si quelque chose ne va pas dans un système automatisé, il peut accentuer le problème jusqu’à ce qu’un être humain vienne le résoudre.

L'automatisation des modèles IA, alimentée par des algorithmes d'apprentissage automatique avancés appelés grands modèles de langage, a connu une amélioration majeure, mais les systèmes d'IA non agentiques sont toujours réactifs. Ils exécutent les instructions et suivent des prompts étroitement définis. Par exemple, un modèle de prévision peut prédire un pic de demande, mais il ne peut pas réorganiser les stocks, informer les équipes commerciales ou ajuster les délais de livraison sans autres invites. L’introduction de nouveaux contextes peut nécessiter un ré-entraînement ou une reconfiguration coûteux et chronophage.