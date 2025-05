Le concept de SCM est apparu dans les années 1980, mais ses racines remontent à la création des chaînes de montage au début du XXe siècle. Au départ, la SCM s’est concentrée sur l’amélioration de l’efficacité de la production et la réduction des stocks. Toutefois, avec la mondialisation et les avancées des technologies de l’information, les chaînes d’approvisionnement d’aujourd’hui sont devenues des réseaux complexes qui s’étendent au-delà des frontières nationales.

L’essor du e-commerce a modifié la dynamique de la gestion des chaînes d’approvisionnement. Au fil des ans, l’accent est passé des modèles traditionnels axés sur la vente au détail à des modèles de vente directe aux consommateurs. Cette évolution exige des chaînes d’approvisionnement plus complexes et plus agiles pour gérer des livraisons plus petites et plus fréquentes, souvent à l’échelle mondiale.

Les perturbations récentes, telles que la pandémie de COVID-19, soulignent l’importance de la gestion des risques et de la résilience. En conséquence, les entreprises diversifient leur base de fournisseurs, augmentent leur capacité de stockage et investissent dans des technologies pour améliorer la visibilité et la réactivité. Et si la mondialisation oblige les chaînes d’approvisionnement à élargir leurs activités au-delà des frontières, on observe aussi un développement vers la localisation en réponse aux tensions commerciales, à l’augmentation des coûts de transport et au besoin de délais de livraison plus rapides.