Qu’est-ce que le changement climatique?

Les climatologues s’accordent à dire que l’activité humaine est aujourd’hui le premier vecteur de changement climatique, et notamment du réchauffement de la planète. Le plus grand fautif est la combustion d’énergies fossiles (à savoir le charbon, le gaz naturel et le pétrole),qui génère des émissions de gaz à effet de serre, en particulier du dioxyde de carbone et du méthane.

Le dioxyde de carbone et le méthane sont appelés gaz à effet de serre car ils forment une barrière qui piège la chaleur dans l’atmosphère terrestre de la même manière que les parois en verre et le plafond d’une serre piègent la chaleur à l’intérieur. Cela entraîne un réchauffement climatique de la surface de la Terre.

La plupart des émissions de gaz à effet de serre sont anthropiques, ce qui signifie que les humains et les activités humaines en sont la cause. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), environ 79 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde proviennent des secteurs de l’énergie, de l’industrie, du transport et du bâtiment.3 L’agriculture, la sylviculture et les autres utilisations des terres génèrent aussi une quantité importante d’émissions. En effet, les arbres sont des réserves naturelles de carbone, mais la déforestation, c’est-à-dire l’enlèvement des arbres pour faire place à l’agriculture ou à d’autres utilisations, libère cet élément dans l’atmosphère sous forme de dioxyde de carbone.

Aujourd’hui plus que jamais, nous scrutons l’impact des humains sur le climat, mais les activités humaines modifient le climat de manière significative dans le monde entier depuis plus d’un siècle. Pour retracer les origines de l’impact mesurable de l’humanité sur le climat de la Terre, il faut remonter à la révolution industrielle de la fin des années 1800. Les sociétés agraires se transformant graduellement en sociétés industrielles, les combustibles fossiles n’ont cessé d’alimenter toujours plus de machines et de technologies essentielles à cet essor. Au milieu du XXe siècle, les émissions de CO2 s’élevaient à environ 5 gigatonnes par an, avant d’augmenter brusquement pour atteindre 35 gigatonnes par an à la fin du siècle.