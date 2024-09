Les organisations des secteurs public et privé sont de plus en plus vulnérables aux défis opérationnels liés au climat, aux dommages causés aux actifs et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les organisations sous-utilisent et comprennent mal les données environnementales, ce qui limite leur potentiel en tant que ressource stratégique.

IBM Environmental Intelligence permet aux organisations de disposer de données géospatiales, de modèles affinés et d’informations pilotées par l’IA pour relever ces défis. Il intègre des données provenant de sources multidimensionnelles pour fournir :