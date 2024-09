IBM Envizi ESG Suite est un logiciel cloud d’analyse et de gestion des données dédié à la gestion des performances ESG. La suite fournit une source unique de référence pour les données ESG et de développement durable, exactement ce dont Melbourne Water avait besoin pour atteindre ses objectifs en la matière.

Melbourne Water a choisi Envizi pour regrouper les données de ses différentes pompes de transfert, de ses réservoirs de stockage et de ses usines de traitement sur un seul tableau de bord. La suite automatise la collecte et le regroupement de plus de 500 types de données provenant de diverses sources. Les utilisateurs peuvent ainsi produire plusieurs rapports en ne collectant les données qu’une seule fois.

Une fois le téléchargement et le regroupement terminés, les outils de reporting flexibles d’Envizi utilisent les données de Melbourne Water pour produire des indicateurs d’intensité énergétique, c’est-à-dire les coûts et la quantité d’émissions associée à l’énergie utilisée. Ces indicateurs sont ensuite étudiés pour identifier les possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique. « Nous étions à la recherche d’un système capable de nous indiquer où vont nos dépenses d’énergie, passées et présentes, explique M. Bradshaw. Envizi nous permet de saisir tout ce que nous avons fait dans le passé et ce que nous faisons actuellement. Nous pouvons ainsi exploiter ces données et en tirer des enseignements pour l’avenir. »

L’optimisation est également plus facile que jamais maintenant que Melbourne Water peut identifier les installations et les actifs énergivores et comparer en permanence ces indicateurs de performance. Par exemple, comme l’explique M. Bradshaw : « La station de l’est, qui compte 500 connexions, représente près de la moitié de la consommation d’énergie totale de l’organisation. Nous avons pu nous concentrer sur ce site et mettre en place un vaste dispositif solaire, de manière à réduire fortement la quantité d’énergie à fort taux d’émission qui y est consommée. » Il ajoute que Melbourne Water a trouvé extrêmement utile de disposer de telles informations aussi facilement. « Nous pouvons désormais suivre notre consommation d’énergie dans le temps et produire rapidement, à l’attention de nos parties prenantes, des rapports qui présentent une vue d’ensemble de la consommation d’énergie du site et de tout changement dans les coûts de relevage ou les frais de service. »

Avec Envizi, Melbourne Water dispose d’une base de données pour soutenir ses initiatives en matière de développement durable. La compagnie peut ainsi suivre les performances de projets d’énergie renouvelable précis au fil du temps. La possibilité d’analyser l’activité passée a permis de remplacer de manière ciblée de nombreuses sources d’énergie non renouvelable dans son système de traitement et de transfert par des dispositifs écologiques, par exemple des panneaux solaires, des centrales hydroélectriques et des moteurs à combustion de gaz d’égout. À l’horizon 2025, Melbourne Water prévoit de s’approvisionner totalement en électricité provenant de sources d’énergie renouvelable.