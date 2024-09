IBM® Envizi: Scope 3 GHG Accounting + Reporting est un logiciel qui exploite l’IA pour améliorer l’efficacité des calculs des émissions. Il comprend des outils de production de rapports flexibles permettant d’obtenir des informations sur la chaîne de valeur et de rationaliser les déclarations. Il propose également des bibliothèques de facteurs d’émission de Scope 3 intégrées pour faciliter les calculs.

Automatisez le calcul des émissions

Envizi couvre toutes les catégories du niveau Scope 3 à l’aide d’un moteur de calcul des émissions de GES pour appliquer des méthodes de calcul conformes au GHG Protocol, soutenues par un système de gestion des données robuste. Envizi prend en charge plus de 40 variantes des méthodologies de calcul des émissions de GES dans les catégories de niveau Scope 3.

Identifiez les principaux postes d’émissions

Les capacités avancées de capture, d’étiquetage et de gestion des données d’Envizi vous permettent de savoir où concentrer vos efforts de réduction des émissions. De plus, de puissantes visualisations et des fonctionnalités de production de rapports personnalisables basées sur PowerBI vous aident à démontrer clairement l’impact de vos activités.

Générez des rapports pour les cadres et les parties prenantes

Envizi simplifie les rapports et les informations sur les performances des émissions selon la classification Scope 3 grâce à des modèles prédéfinis alignés sur les questionnaires-cadres et un tableau de bord détaillé permettant de visualiser les résultats en quelques clics.