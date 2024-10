L’énergie solaire est désormais efficace, polyvalente et résiliente. Il existe actuellement deux principaux moyens de produire de l’énergie solaire : la technologie photovoltaïque (PV), utilisée pour les applications à plus petite échelle, et le solaire thermodynamique (CSP), principalement utilisé pour les services publics et industriels.

Les installations photovoltaïques, qui sont équipées de panneaux solaires, doivent prendre en compte un ensemble unique de défis, notamment le mouvement des nuages, la météo, l’emplacement des arbres et plus encore. Pour relever ces défis, les avancées technologiques permettent de disposer de cellules solaires plus flexibles (lien externe à ibm.com), plus légères, plus faciles à installer, moins coûteuses à produire et plus puissantes, en nécessitant moins d’espace pour générer une quantité de lumière égale (ou même supérieure).

Aujourd’hui, l’énergie solaire est utilisée dans de nombreux secteurs pour de nombreuses applications. Les habitations et les entreprises peuvent installer des panneaux solaires sur les toits pour produire de l’électricité sur site. À plus grande échelle, des fermes solaires peuvent être installées sur des terrains vacants pour des applications industrielles, ce qui contribue à réduire les dépenses énergétiques. Les centres de données, les hôpitaux, les installations gouvernementales et bien d’autres organisations utilisent l’énergie solaire pour répondre à leurs besoins énergétiques.