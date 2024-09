Découvrez comment, dans le secteur de la consommation, la durabilité et le profit convergent dans les opérations de base, de la conception des produits à leur élimination, pour créer des entreprises plus durables.

Découvrez comment les enseignements du modèle de maturité de l'électrification propre (Clean Electrification Maturity Model - CEMM) peuvent aider les entreprises d'électricité à accélérer leurs efforts de décarbonation et de modernisation, et à œuvrer en faveur du développement durable.

Le casse-tête des données ESG

Découvrez pourquoi les entreprises déclarent que les questions ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) sont une priorité absolue et voyez l'utilisation efficace des données ESG comme un moyen d'accélérer la rentabilité et la croissance.