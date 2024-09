Qu’est-ce que l’énergie thermique ?

L’énergie thermique peut être transférée par trois méthodes : la conduction, la convection et le rayonnement. Pour mieux comprendre le fonctionnement de chacun, prenons l’exemple d’une casserole d’eau bouillante sur la cuisinière.

La conduction est le flux d’énergie à travers les matériaux solides. À mesure que la flamme chauffe la casserole, l’énergie circule dans tout l’objet et augmente sa température de surface.

La convection est le flux d'énergie à travers le mouvement d'un fluide. À mesure que la casserole chauffe, l'eau s'adapte à la différence de température. L'eau chaude monte vers le haut lorsque l'eau froide est attirée vers le bas, créant un courant circulaire connu sous le nom de mouvement de masse des fluides.

Le rayonnement est le flux d'énergie à travers les ondes. L'énergie cinétique de la flamme circule à travers des ondes électromagnétiques et est convertie en chaleur une fois qu'elle entre en contact avec un objet, dans ce cas, la casserole.

Dans cet exemple, la chaleur distribuée passe par trois états différents : solide, liquide et gazeux. L’énergie thermique peut altérer les objets dans chaque état et peut même initier un changement de phase en fonction de la quantité de chaleur appliquée. Cela dépend de la chaleur latente et sensible.

La chaleur latente fait référence à la quantité de chaleur ou d’énergie nécessaire pour déclencher un changement de phase (transformer l’eau bouillante en vapeur). La chaleur sensible désigne l’énergie nécessaire pour élever la température d’une substance (la flamme rendant la casserole plus chaude). Chaque objet a sa propre capacité thermique, c’est-à-dire la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d’un degré Celsius. L’eau a une capacité thermique massique élevée, ce qui signifie qu’il faut beaucoup d’énergie pour élever sa température, tandis que celle de l’air est faible, car les gaz ont généralement une capacité thermique massique plus faible.