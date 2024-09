Qu'est-ce que l'hydroélectricité ?

Les systèmes basés sur la dérivation (on parle de « centrales au fil de l'eau ») ne nécessitent que peu ou pas de stockage d’eau. Au lieu de cela, le débit et le dénivelé naturels d’une rivière sont utilisés pour générer de l’électricité renouvelable en la détournant via un canal ou une conduite forcée pour actionner des turbines avec son courant. Les petites centrales hydroélectriques de diversion sont plus susceptibles d’être trouvées dans les régions montagneuses, où le dénivelé naturel de la rivière fournit un fort débit pour la production d’électricité.

Ces installations hydroélectriques ont généralement une empreinte environnementale plus faible que les installations de retenue, car elles ne nécessitent pas de grands réservoirs et ont moins d'impact sur les écosystèmes naturels. Mais elles fonctionnent également à plus petite échelle, ce qui signifie qu’elles génèrent globalement moins d’électricité. Et comme elles dépendent du débit des rivières, leur production peut être plus fluctuante, en particulier dans les régions où les précipitations varient selon les saisons.