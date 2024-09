Les stratégies de durabilité ne relèvent plus seulement de la responsabilité sociale des entreprises : elles constituent désormais un impératif commercial. Les responsabilités liées au changement climatique menacent les modèles d'exploitation des organisations de tous les secteurs. Les entreprises ont désormais besoin de pouvoir évaluer l'impact environnemental des pratiques métier et de comparer les performances des initiatives de durabilité.

La solution IBM Environmental Intelligence Suite utilise des données géospatiales et météorologiques propriétaires et tierces pour fournir des informations approfondies concernant les indicateurs d'émissions de carbone, la durabilité de la chaîne d'approvisionnement et les progrès réalisés pour atteindre les objectifs de développement durable. Grâce aux analyses, aux alertes et aux visualisations de tableaux de bord, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées lorsque vous mettez en pratique votre stratégie de durabilité.