Qu'est-ce que le captage et le stockage du carbone (CCS) ?

Réduire la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère est essentiel pour ralentir le changement climatique. La transition vers des sources d’énergie renouvelables est une étape clé pour atteindre cet objectif. Cependant, les combustibles fossiles continueront de faire partie du mix énergétique mondial pendant encore un certain temps, en raison de leur prévalence et des défis liés à la transition vers des solutions plus durables. Le CSS permet une utilisation plus propre de ces combustibles fossiles en réduisant la quantité de CO2 qu’ils émettent.

Les principales concentrations d’émissions de CO2 proviennent de sources importantes, telles que les grandes installations industrielles, le traitement du gaz naturel, les raffineries et les centrales électriques, qui sont des candidates idéales pour les projets de CSS. En 2022, 46 millions de tonnes de dioxyde de carbone ont été capturées et stockées dans le monde. D’ici 2030, ces projets devraient permettre de capturer et de stocker 254 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an dans le monde.1 Alors que de plus en plus de pays et d’entreprises cherchent à atteindre zéro émission nette et investissent dans des stratégies d’énergie propre, l’intérêt pour les projets de CSS et la technologie de captage du carbone continue de croître.