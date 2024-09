Dans le climat actuel, les entreprises sont de plus en plus vulnérables aux dommages causés aux actifs par le climat, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et aux défis opérationnels. Par ailleurs, alors que consommateurs et investisseurs exigent davantage de prises de décision écoresponsables et que le changement climatique continue d’affecter les entreprises, il devient de plus en plus important pour les dirigeants d’évaluer l’impact des événements météorologiques extrêmes sur leurs opérations afin de se préparer pour faire face aux perturbations imprévues.