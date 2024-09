Qu'est-ce que les problématiques environnementales ?

De plus en plus d'entreprises adoptent des politiques de responsabilité sociale et opèrent en tenant compte des défis environnementaux. Ils s'efforcent d'accroître la durabilité des entreprises afin de minimiser toute contribution aux changements environnementaux. Leurs efforts peuvent inclure la réduction des émissions et de leur empreinte carbone, la réduction de la consommation d'eau et d'énergie, la réduction des déchets et l'amélioration de la gestion des déchets. La transparence dans la communication de leur impact environnemental, grâce à l'utilisation de cadres d'information environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et conformément à des directives telles que la directive européenne sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD), contribue à responsabiliser les entreprises et permet aux consommateurs de faire des choix en connaissance de cause. Nombre d'entre elles suivent les recommandations formulées par la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), afin d'informer les investisseurs, les actionnaires et le public de leurs risques financiers liés au climat. Les efforts déployés pour lutter contre l'impact environnemental peuvent aider les entreprises à prendre des mesures d'économie et à gagner la confiance et la loyauté des consommateurs et des investisseurs.