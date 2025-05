Qu’est-ce que la durabilité ?

Bien qu’ils aient été critiqués pour leur caractère trop large, trop ambitieux et trop difficile à suivre, les ODD servent aujourd’hui de cadre directeur pour les pays en matière de développement durable. Certains détracteurs ont déclaré que certains objectifs ne sont qu’une solution à court terme et nécessitent des compromis (par exemple : l’éradication de la faim se fait au détriment de la durabilité environnementale). D'autres ont noté des synergies entre les objectifs, soutenant l'idée que la création d'un avenir durable nécessite une approche plus globale qui prenne en compte toutes les dimensions de la durabilité.

En 2019, le Sustainable Development Solutions Network, une organisation à but non lucratif créée par l’ONU, a publié un article intitulé « Six transformations pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD). »L’objectif était de proposer une approche politique systémique pour atteindre chaque ODD en décrivant les six transformations qui doivent être réalisées.



Outre les ODD, il existe plusieurs pratiques durables que les gens peuvent appliquer dans leur vie quotidienne : la réduction des déchets alimentaires, l’adoption de sources d’énergie renouvelable et la réduction de l’empreinte carbone. L’expression « réduire, réutiliser, recycler » se produit souvent lorsqu’on parle de durabilité dans un contexte quotidien.



Divers organismes de gouvernance ont été créés pour établir des normes à l’intention des entreprises et leur fournir des conseils pour les aider à équilibrer la croissance économique avec la protection environnementale et le bien-être social. Citons comme exemple le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), une organisation à but non lucratif qui s’efforce d’établir et de maintenir des normes sectorielles pour guider la divulgation d’informations sur la durabilité par les entreprises aux investisseurs et autres parties prenantes financières.

De même, l'International Sustainability Standards Board (ISSB) a développé des normes de reporting spécifiques à l'industrie pour le développement durable afin que les entreprises disposent d'une base de référence mondiale complète pour la divulgation des informations sur le développement durable. Le SASB et l’ISSB jouent tous deux un rôle crucial dans l’environnement actuel des entreprises, car les parties prenantes exigent plus de transparence sur les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des entreprises.