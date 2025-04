Que sont les émissions de gaz à effet de serre ?

Les émissions de CO 2 , le plus abondant des GES, représentent les trois quarts de toutes les émissions de GES d’origine humaine. La principale source d’émissions de CO 2 est la combustion de combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel pour la production d’énergie et les transports. Le CO 2 est également libéré par la déforestation et d’autres changements d’utilisation des sols. Avant la révolution industrielle, la concentration mondiale de CO 2 était d’environ 280 parties par million (ppm). En mai 2023, selon le laboratoire de surveillance mondiale de la National Oceanic and Atmospheric Administration, elle a atteint un niveau record de 424 ppm.1