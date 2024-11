Qu'est-ce que l'énergie solaire ?

Les systèmes PV et CSP sont tous deux considérés comme des systèmes d'énergie solaire active, car ils utilisent directement des technologies solaires pour produire de l'énergie.

En revanche, les systèmes d'énergie passive reposent sur des approches de conception durable, comme l'architecture solaire, pour exploiter le chauffage et le refroidissement naturels de la Terre. Pendant la journée, le soleil réchauffe la Terre, et les matériaux de construction tels que le bois, le métal et le verre absorbent l'énergie solaire. Lorsque le soleil se couche et que l'atmosphère se refroidit, ces matériaux restituent la chaleur stockée par conduction, convection et radiation.

Les architectes et ingénieurs peuvent tirer parti de cet échange de chaleur pour concevoir des solutions efficaces et économiques pour chauffer et refroidir les bâtiments. Par exemple, peindre un toit en blanc pour réfléchir l'énergie solaire ou installer un solarium pour chauffer naturellement certaines parties d'un bâtiment sont des stratégies de conception passive.