La durée pendant laquelle un système de stockage d'énergie électrique peut fournir de l'électricité varie en fonction du projet et du type de technologie. Les systèmes de stockage d'énergie à courte durée fournissent de l'électricité pendant quelques minutes, tandis que les systèmes de stockage à longue durée peuvent fournir de l'énergie pendant plusieurs heures. L'hydroélectricité obtenue par pompage, le stockage d'air comprimé, ainsi que certains systèmes de stockage par batteries permettent un stockage à longue durée, tandis que d'autres systèmes de batteries et les volants d'inertie sont plus adaptés au stockage de courte durée.

Les chercheurs travaillent à améliorer les technologies énergétiques pour permettre aux systèmes de stockage de l'énergie électrique de fournir de l'électricité pendant 10 heures ou plus, ce qui pourrait contribuer à stabiliser davantage l'approvisionnement en électricité, à mesure que de plus en plus de sources d'énergie renouvelables sont mises en service.

Le développement de ces systèmes de stockage d'énergie longue durée (LDES) est également soutenu par les décideurs politiques, avec des pays comme l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis qui mettent en place des plans pour encourager les projets LDES.