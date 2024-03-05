Qu’est-ce que l’énergie thermique ?

L’origine du terme « énergie thermique » remonte à l’Antiquité (vers 500 avant JC). Cependant, sa découverte est souvent attribuée à James Prescott Joule, un physicien, mathématicien et brasseur anglais du XIXe siècle.

Joule a expérimenté la conversion de l’énergie mécanique et a remarqué que plus il manipulait la vitesse d’une substance, plus celle-ci devenait chaude. En observant les changements de température sous l’effet de la friction et des réactions chimiques, Joule a découvert que l’énergie peut se manifester sous différentes formes, comme la chaleur, et qu’il existe une corrélation directe entre la chaleur et le travail mécanique (énergie transférée vers ou depuis un objet en appliquant une force).

Les découvertes de Joule ont été accueillies avec scepticisme tout au long de sa carrière. Et pourtant, nous mesurons désormais la quantité de travail produite par un système en joules, une unité d’énergie au sein du système international d’unités (unité SI). Ses conclusions ont ouvert la voie au principe de conservation de l’énergie, selon lequel l’énergie totale d’un système isolé reste constante. Cette découverte a conduit à la création du premier principe de la thermodynamique.