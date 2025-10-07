Qu’est-ce que la neutralité carbone ?

Par neutralité carbone, on désigne le point où les émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine, y compris le dioxyde de carbone et le méthane, ont été réduites à un niveau le plus proche possible de zéro et où les émissions résiduelles ont été définitivement éliminées de l’atmosphère.

Il sera extrêmement complexe d’atteindre la neutralité carbone, car cela implique d’éliminer toutes les émissions résiduelles, notamment celles produites par des secteurs où il est difficile de les réduire, comme l’agriculture et la production d’acier, de ciment et de produits chimiques. La validité de certaines techniques d’élimination du carbone fait l’objet de conjectures, mais quoi qu’il en soit, les quantités éliminées pour équilibrer les émissions doivent être permanentes. Ce caractère permanent signifie qu’elles ne doivent pas retourner dans l’atmosphère avec le temps, par exemple à la suite de la destruction des forêts ou d’un mauvais piégeage et stockage du carbone.

Le concept de zéro émission nette de GES a été popularisé pour la première fois par l’Accord de Paris (lien externe à ibm.com), un accord historique négocié lors de la Conférences des Nations unies sur les changements climatiques de 2015 (COP21) pour limiter l’impact des émissions de gaz à effet de serre.

L’objectif de l’Accord de Paris est que le monde atteigne la neutralité carbone dans la seconde moitié de ce siècle.