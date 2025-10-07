Qu’est-ce que la neutralité carbone ?

Par neutralité carbone, on désigne le point où les émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine, y compris le dioxyde de carbone et le méthane, ont été réduites à un niveau le plus proche possible de zéro et où les émissions résiduelles ont été définitivement éliminées de l’atmosphère.
Il sera extrêmement complexe d’atteindre la neutralité carbone, car cela implique d’éliminer toutes les émissions résiduelles, notamment celles produites par des secteurs où il est difficile de les réduire, comme l’agriculture et la production d’acier, de ciment et de produits chimiques. La validité de certaines techniques d’élimination du carbone fait l’objet de conjectures, mais quoi qu’il en soit, les quantités éliminées pour équilibrer les émissions doivent être permanentes. Ce caractère permanent signifie qu’elles ne doivent pas retourner dans l’atmosphère avec le temps, par exemple à la suite de la destruction des forêts ou d’un mauvais piégeage et stockage du carbone.
Le concept de zéro émission nette de GES a été popularisé pour la première fois par l’Accord de Paris (lien externe à ibm.com), un accord historique négocié lors de la Conférences des Nations unies sur les changements climatiques de 2015 (COP21) pour limiter l’impact des émissions de gaz à effet de serre.
L’objectif de l’Accord de Paris est que le monde atteigne la neutralité carbone dans la seconde moitié de ce siècle.
Pour éviter les conséquences les plus lourdes du changement climatique, l’augmentation de la température mondiale doit se limiter à 1,5 °C (2,7 °F) par rapport aux niveaux préindustriels.1 Aujourd’hui, la Terre est déjà plus chaude de 1,1 °C (2 °F) par rapport à la fin des années 1 800. Entre-temps, les émissions mondiales continuent d’augmenter et la température de la Terre est en passe de gagner 2,7 °C (4,7 °F) d’ici la fin du siècle, selon le rapport 2021 du PNUD sur le déficit d’émissions (lien externe à ibm.com).
Les scientifiques du monde entier s’accordent à dire que pour empêcher le réchauffement de la planète de franchir le seuil de 1,5 °C, il faut réduire les émissions de carbone produites par les activités humaines à court terme (comme la combustion de combustibles fossiles) de 45 à 50 % d’ici à 2030 et d’au moins 90 % d’ici à 2050.2
Tant que la neutralité carbone ne sera pas atteinte, la température de la planète continuera d’augmenter, avec des conséquences de plus en plus désastreuses. Dans un rapport spécial (lien externe à ibm.com) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) (lien externe à ibm.com), un groupe de climatologues de renommée mondiale a mis en évidence la gravité des répercussions climatiques avec une augmentation de 1,5 °C et l’aggravation de la situation si l’augmentation de la température mondiale atteint 2 °C (3,6 °F). Parmi ces effets, le rapport spécial du GIEC évoque les vagues de chaleur, la disparition d’espèces et l’élévation du niveau des mers.
De nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales ont lancé des initiatives volontaires, des réseaux ou des plateformes d’engagement que les organisations du secteur public et privé peuvent utiliser pour valider publiquement leurs ambitions et évaluer les performances par rapport aux objectifs.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de certaines de ces plateformes :
Race to Zero
Objectifs au niveau des bâtiments
SBTi : initiative de neutralité carbone
La Science Based Target initiative (SBTi) (lien externe à ibm.com) est plus qu’une plateforme d’engagement envers la neutralité carbone. Elle offre des services payants pour aider les organisations à fixer leurs objectifs de réduction des émissions de GES et à valider ces objectifs en fonction des critères de la SBTi. En 2021, la SBTI (lien externe à ibm.com) a introduit sa norme Net-Zero, qu’elle affirme être « le premier cadre mondial pour définir des objectifs de réduction nette des émissions des entreprises en accord avec la science du climat ».
Pour atteindre le zéro émission nette de GES, les organisations doivent mesurer leurs émissions de carbone, identifier les possibilités de réduction, élaborer un plan, prendre des mesures dans ce sens, mesurer les étapes franchies et en rendre compte.
Pour en savoir plus sur les approches permettant d’atteindre les objectifs de réduction des émissions, consultez la rubrique décarbonisation.
Bien que l’idée d’atteindre le zéro émission nette de GES ait connu un élan considérable, le concept présente toutefois des difficultés. Dans une évaluation des engagements climatiques de divers pays et entreprises, le Net Zero Stocktake 2022 (lien externe à ibm.com) déclare : « Contrairement à la couverture quasi universelle des objectifs de neutralité carbone au niveau national, la quantité et la fiabilité des objectifs fixés par les acteurs non étatiques sont d’une faiblesse alarmante et devront faire l’objet d’un examen de plus en plus minutieux à mesure que les initiatives de responsabilisation des Nations unies, des pays et des ONG s’intensifient. »
Bien qu’un grand nombre d’organisations se soient engagées à ne pas émettre de gaz à effet de serre, beaucoup n’ont fait que donner leurs engagements et n’ont que peu ou pas donné suite à la manière dont elles allaient atteindre leurs objectifs de zéro émissions nettes.
Cette situation a également attiré l’attention sur l’écoblanchiment. On parle d’écoblanchiment lorsqu’une organisation donne une fausse image ou une image partielle de son action en faveur du climat afin de gonfler ses annonces concernant ses pratiques environnementales et ses résultats.
L’une des méthodes employées par les organisations pour suivre leurs émissions et étayer leurs déclarations de réduction est la comptabilité des GES.
Le calcul des émissions de gaz à effet de serre est un processus complexe. Le GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (lien externe à ibm.com) définit des méthodes de comptabilisation et de déclaration des émissions et aide les organisations à réaliser un inventaire des gaz à effet de serre. L’inventaire est une liste des sources d’émissions et des émissions associées calculées à l’aide de méthodes normalisées, principalement basées sur l’utilisation de facteurs d’émissions moyens pour convertir les différents types d’énergie et d’utilisation de carburant en émissions de CO2 équivalentes.
Pour en savoir plus sur la gestion des données de performance environnementale, consultez cet eBook.
Bien que le concept de « zéro émission nette » ne soit pas exempt de problèmes et de défis, y compris ceux mentionnés ci-dessus, le mouvement a incontestablement stimulé l’action climatique là où elle n’existait pas auparavant.
L’action climatique collective d’organisations et de juridictions du monde entier a donné naissance à une politique climatique, à une évaluation comparative et à une transparence des émissions. Certains investisseurs intègrent les initiatives « zéro émission nette » dans leur évaluation de la performance des organisations. De leur côté, les organisations s’engagent publiquement à atteindre ces résultats.
IBM Envizi ESG Suite élimine les défis et la complexité liés à la collecte, à l’analyse et au reporting des données ESG afin que vous puissiez exploiter la puissance des données pour réussir votre parcours vers l’amélioration de la durabilité.
Lorsque les applications consomment uniquement ce dont elles ont besoin pour fonctionner, vous pouvez améliorer l’efficacité opérationnelle, augmenter leur utilisation et réduire les coûts énergétiques et les émissions de carbone associées.
Avec IBM Maximo, une plateforme intégrée de gestion des actifs et de la fiabilité, vous pouvez surveiller, gérer et maintenir les opérations de manière à améliorer leur efficacité, à réduire la consommation des ressources et la production de déchets tout au long du cycle de vie des actifs.
Découvrez IBM Envizi pour en savoir plus sur la façon dont cette suite de gestion ESG peut vous aider à accélérer votre stratégie ESG.
