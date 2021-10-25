Qu’est-ce que la durabilité en entreprise ?

S'inscrire pour recevoir les dernières informations sur l'IA
Qu’est-ce que la durabilité en entreprise ?

La durabilité des entreprises fait référence à la stratégie et aux mesures mises en place par chacune d’entre elles pour réduire les effets négatifs sur l’environnement et la société résultant de leurs activités dans un marché particulier. Les pratiques de durabilité sont généralement analysées en fonction d’indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Alors que notre planète est confrontée à des changements irréversibles, la menace du changement climatique constitue aujourd’hui un risque que l’on ne peut ignorer. Le dépassement des seuils environnementaux soulève des inquiétudes quant aux effets domino affectant les systèmes naturels et les sociétés à l’échelle mondiale. L’établissement d’objectifs de durabilité apparaît à la fois comme une pression et une opportunité pour les entreprises.

Même pendant la pandémie de COVID-19, les entreprises ont continué à s’aligner sur les Objectifs de développement durable (ODD) de l’Assemblée générale des Nations Unies fixés en 2015 et destinés à être atteints à l’horizon 2030. Les ODD posent des objectifs universels qui fournissent une feuille de route concernant la durabilité des entreprises dans des domaines cibles tels que la pauvreté, les inégalités, la dégradation de l’environnement et le changement climatique. 

Exemples de durabilité dans les entreprises :

  • Améliorer l’efficacité de la gestion de l’énergie en utilisant des sources d’énergie alternatives et la comptabilité carbone.
  • Déployer des infrastructures qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre (GES), préservent les ressources en eau et éliminent les déchets.
  • Exploiter des chaînes d’approvisionnement dynamiques et efficaces pour favoriser une économie circulaire, encourager la réutilisation, concevoir l’élimination des déchets, promouvoir la consommation durable et protéger les ressources naturelles.
  • Favoriser le développement durable en évaluant les risques et en améliorant la résilience tout en respectant les réglementations externes et les objectifs de développement.
Pourquoi la durabilité des entreprises est-elle importante ?

Nous évoluons dans un monde imprévisible. Le changement climatique, la diminution des ressources naturelles et la demande toujours croissante en matière d’approvisionnement énergétique et alimentaire perturbent les activités des entreprises et les chaînes d’approvisionnement de manière inattendue. Il est plus important que jamais pour les organisations privées et publiques de repenser fondamentalement leur mode de fonctionnement. Devenir une entreprise durable et prospère nécessite de nouveaux niveaux de résilience et d’agilité, ancrés dans des pratiques responsables et respectueuses de l’environnement.

La durabilité est un impératif métier et doit être au cœur de la stratégie et des activités de chaque entreprise. Les raisons en sont à la fois éthiques et financières :

  • Les employés s’orientent de plus en plus vers des employeurs investis et soucieux de la planète. Pas moins de 71 % des employés et des demandeurs d’emploi déclarent que les entreprises durables sont des employeurs plus attrayants1.
  • Les consommateurs sont prêts à payer plus pour les produits de marques respectueuses de l’environnement. Et 80 % des consommateurs indiquent que le développement durable est important pour eux2.
  • Les gouvernements, les investisseurs, les employés et les clients exigent de nouveaux niveaux de responsabilité des entreprises, notamment des mesures pour lutter contre le changement climatique.
  • Bon nombre des grandes économies mondiales ont établi ou sont en train d’établir des exigences en matière de publication d’informations sur l’impact environnemental, ce qui pousse les entreprises à réduire leurs émissions de GES3.
  • L’essor de l’investissement ESG et de l’investissement durable signifie qu’une entreprise durable est intrinsèquement plus attrayante pour un nombre croissant d’investisseurs responsables. Les investissements dans les actifs ESG pourraient atteindre 53 milliards de dollars à l’horizon 2025 et ainsi représenter plus d’un tiers des actifs mondiaux4.

Pour préserver la planète et l’avenir, les entreprises doivent favoriser la décarbonation, respecter les exigences réglementaires en matière d’environnement et les délais de mise en conformité, et améliorer la consommation des ressources. Celles qui ouvrent la voie à des pratiques durables adoptent de nouveaux modèles économiques pour acquérir des clients, accroître la fidélité à la marque et découvrir de nouvelles manières de faire des économies.
Avantages de la durabilité des entreprises

Les entreprises qui intègrent consciencieusement des pratiques durables dans leurs opérations en retirent de précieux avantages.
Avantage concurrentiel

Un peu plus d’un consommateur sur 2 (55 %) affirment que le respect de l’environnement est très ou extrêmement important lorsqu’ils choisissent une marque5. L’étiquette d’entreprise durable renforce la notoriété de la marque et permet d’attirer les consommateurs ayant une attitude favorable à l’égard des entreprises qui adoptent des pratiques durables.
Attrait des investisseurs

En 2021, quatre investisseurs personnels sur cinq prévoyaient d’agir sur les facteurs de durabilité ou de responsabilité sociale au cours des 12 mois à venir6.
Respect des exigences réglementaires

Les gouvernements continueront à étendre les réglementations et les ODD des entreprises. Gardez une longueur d’avance en mettant en œuvre des solutions durables le plus tôt possible pour répondre à ces nouvelles exigences réglementaires et recueillir, mesurer, comparer et rendre compte en permanence des performances ESG.
Augmentation de la longévité des investissements de transformation

La pandémie de COVID-19 a accéléré la transformation numérique dans la plupart des entreprises. Une transformation durable permet de mettre en place une entreprise plus résiliente, prête à faire face aux perturbations et à saisir les nouvelles opportunités.
Acquisition de talents

Les personnes à la recherche d’un emploi qui a du sens s’intéressent aux entreprises durables et socialement responsables. En vous forgeant une réputation d’entreprise durable, vous attirerez et fidéliserez les bons employés.
Croissance du revenu

En mettant en œuvre des pratiques durables qui réduisent la consommation de ressources et optimisent l’efficacité opérationnelle, les agents du changement deviennent les gagnants de demain à mesure qu’ils améliorent leurs résultats. Même si les efforts ayant ont une incidence globale plus importante peuvent être plus coûteux à mettre en œuvre au départ, les gains à long terme justifieront les investissements.
Comment créer une stratégie durable

Les premiers adeptes de la durabilité des entreprises recourent à des technologies numériques telles que l’intelligence artificielle (IA), les données de l’Internet des objets (IdO), la blockchain et le cloud hybride pour transformer leurs activités à grande échelle. Au cours du processus, beaucoup d’entre eux découvrent des gains d’efficacité possibles tout en rendant les employés plus motivés et plus inspirés, mais aussi les clients plus satisfaits et plus fidèles. La clé d’une bonne stratégie de durabilité est de trouver un équilibre entre les facteurs environnementaux, les principaux facteurs de différenciation et les exigences du marché.

La première étape pour créer une stratégie durable consiste à s’assurer que les parties prenantes ont une vision claire et partagée de l’état futur de l’entreprise. Une aide extérieure peut être nécessaire pour mettre tout le monde sur la même longueur d’onde. IBM Garage pour les spécialistes de la durabilité vous permet d’obtenir des résultats en quelques semaines au lieu de plusieurs mois en identifiant les principales difficultés et opportunités, en hiérarchisant les mesures critiques à mettre en place et en comparant les résultats aux objectifs économiques et de durabilité. 

La deuxième étape consiste à suivre une approche limitée dans le temps visant à mettre en œuvre une vision durable dans tous les aspects de l’organisation. Il convient de documenter tout ce qui relève du système de gestion de l’environnement, en définissant les rôles, les responsabilités et l’obligation de rendre des comptes.

La dernière étape consiste à commencer par des initiatives concrètes capables de générer des résultats tangibles et mesurables et d’en démontrer la valeur. Cela prouvera l’intérêt que présente la durabilité pour l’entreprise et permettra d’obtenir une plus grande adhésion, de susciter un élan et de passer à l’échelle supérieure. 
Domaines de durabilité d’entreprise

Il existe cinq domaines clés pour planifier la transition vers la résilience et la rentabilité :
Gestion des risques climatiques et reporting ESG

Au cours de la dernière décennie, l’impact des catastrophes naturelles a été le plus important jamais enregistré. Les organisations doivent prendre en compte l’impact du changement climatique, qui est à l’origine d’événements météorologiques et climatiques extrêmes, dans leurs opérations métier, de manière évolutive et reproductible. Elles doivent se préparer aux perturbations à l’aide de solutions qui rassemblent de nombreuses sources de données, dont des données propriétaires, tierces, géospatiales, météorologiques et IdO, le tout accompagné d’analyses avancées. Elles doivent également prévoir les événements météorologiques critiques et s’y préparer dans une optique de développement durable et de continuité des activités. Enfin, les organisations doivent réduire les coûts opérationnels et la complexité de la conformité et du reporting ESG.
Infrastructure résiliente et opérations intelligentes

Les défis mondiaux liés au changement climatique, à la dégradation de l’environnement, à la sécurité, à la protection de la vie privée et à la gestion des ressources obligent les entreprises à faire en sorte que leur infrastructure soit conçue et gérée dans un souci de résilience. En utilisant la gestion intelligente des actifs, la surveillance et la maintenance prédictive, les organisations peuvent prolonger la durée de vie des actifs, réduire les temps d’arrêt et les coûts de maintenance, optimiser les stocks pour les activités de maintenance, de réparation et d’exploitation, réduire les émissions de CO2 et éliminer les déchets. Cela leur permet d’atteindre les objectifs ESG de manière rentable.
Chaînes d’approvisionnement durables et circulaires

Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par la traçabilité des biens qu’ils achètent, et les responsables de chaîne d’approvisionnement cherchent à investir dans des économies circulaires qui encouragent la réutilisation. Les solutions blockchain offrent une meilleure visibilité sur les chaînes d’approvisionnement, avec une vue des stocks et des informations sur les performances à la minute près. Cela contribue à renforcer la confiance et la transparence, à garantir l’authenticité depuis l’origine jusqu’à la consommation et à réduire le gaspillage et le coût de service. Relevez le défi complexe des émissions de Scope 3 en établissant la provenance des produits et minimisez les émissions liées à la logistique en optimisant l’exécution et la livraison grâce à l’IA avancée.
Électrification, énergie et réduction des émissions

Pour permettre une électrification propre à grande échelle, les dirigeants devront unir leurs efforts de façon inédite pour repenser le fonctionnement des systèmes électriques et leur rôle dans une économie à zéro émission nette de GES. La décarbonation passe par l’amélioration de l’efficacité, de la sécurité, de la fiabilité et de la résilience du réseau grâce à une gestion intelligente des actifs pour le secteur de l’énergie et des services publics. En mettant en place des compteurs intelligents pour mieux comprendre l’utilisation réelle des ressources, il est possible de maintenir les actifs et les ressources critiques à un niveau d’efficacité maximal, d’optimiser le fonctionnement des équipements, de réduire les coûts et d’améliorer les services grâce à l’automatisation.
Stratégie de durabilité

Les entreprises doivent intégrer la durabilité dans leurs activités afin d’obtenir les informations dont elles ont besoin pour fonctionner à grande échelle. Cela permet de créer de nouveaux modèles économiques et de nouvelles plateformes, d’atteindre les objectifs de durabilité, d’accroître l’efficacité opérationnelle, de se conformer aux exigences réglementaires, d’exposer les possibilités d’innovation et d’améliorer l’expérience client tout en prenant une longueur d’avance sur la concurrence.
Les défis de la durabilité des entreprises

Pour devenir véritablement durables, les entreprises doivent relever plusieurs défis :

Préparation des clients

Si les mentalités évoluent en matière de développement durable, aucune entreprise ne peut se permettre d’être à la traîne, mais rares sont celles qui peuvent financièrement se permettre de prendre une trop grande avance. Co-créer un avenir durable nécessite de bien connaître les clients et de s’appuyer sur des partenaires ayant les bonnes relations et les bons écosystèmes pour les accompagner dans leur parcours.

Coût

La mise en œuvre de pratiques durables nécessite généralement des investissements initiaux plus élevés. À court terme, il sera souvent moins coûteux de s’en tenir au statu quo. Certaines organisations auront besoin d’aide pour monter un dossier d’investissement afin de montrer comment un investissement immédiat entraînera une rentabilité plus durable à long terme.

Inertie systémique

Bien que la durabilité soit un objectif important, elle n’est souvent pas considérée comme plus importante que d’autres priorités clés qui pourraient apporter des avantages plus rapidement. De nombreuses entreprises établissent leur planification par tranches de 10 ans, de sorte que si un engagement pour 2050 est intéressant, il ne suffit souvent pas, du point de vue de la planification, à susciter des actions significatives au cours de la présente décennie. Il s’agit de transformer les risques en opportunités et de démontrer que la durabilité future des entreprises passe par une action immédiate.

Manque d’outils, d’informations et d’expertise

Le manque de préparation à l’élaboration d’une vision, d’une stratégie et d’un cadre en matière de durabilité constitue un risque énorme pour les entreprises. Certaines n’ont tout simplement pas la capacité de mettre en œuvre des solutions durables ou ne savent même pas par où commencer. La durabilité des entreprises évolue, tout comme les réponses. Toutes les entreprises ont besoin d’un écosystème de partenaires d’innovation pour les aider à réinventer le monde et à bâtir un avenir durable.
L’avenir de la durabilité des entreprises

Les informations tirées des données environnementales modifient les comportements des entreprises et de la société, ce qui se traduit par l’émergence d’entreprises durables. La durabilité des entreprises est donc une tendance majeure qui continuera d’affecter profondément la compétitivité des entreprises et même leur survie sur le marché. Les dirigeants cherchent à exploiter la puissance des données, de l’IA et de la blockchain pour gérer les risques climatiques et environnementaux, optimiser les performances des actifs et l’utilisation des ressources, favoriser la décarbonation et mettre en place des chaînes d’approvisionnement plus durables.

IBM poursuit son propre chemin en matière de durabilité, notamment en ce qui concerne la conservation et l’approvisionnement en énergie renouvelable, la réduction des émissions de CO2, la réutilisation et le recyclage des produits et des déchets, la réduction des prélèvements d’eau et le maintien d’une biodiversité essentielle. La protection de l’environnement est au cœur de nos préoccupations depuis plus de 30 ans. Nous améliorons sans cesse nos pratiques et fixons de nouveaux objectifs en matière de développement durable dans l’ensemble de nos activités. C’est pourquoi nous sommes parfaitement placés pour vous aider à élaborer des solutions durables qui sont bénéfiques pour votre entreprise, votre marque et la planète.

Témoignages de clients sur la durabilité
Sund & Bælt utilise l’IA et l’IdO pour préserver et protéger certaines des plus grandes infrastructures du monde. L’entreprise projette notamment une prolongation de la durée de vie de la liaison du Grand Belt de 100 ans, ce qui permettrait d’éviter l’émission de 750 000 tonnes de CO2.
Farmer Connect utilise IBM Food Trust sur la blockchain pour connecter de manière transparente les producteurs de café aux clients qu’ils servent. Ainsi, les consommateurs peuvent soutenir une production de café responsable et durable, de la ferme à la tasse.
Yara International et IBM utilisent la technologie pour faire progresser la production alimentaire durable et fournir aux agriculteurs des informations et des outils inédits.
Pour aider le Danemark à préparer sa transition vers les énergies renouvelables, l’opérateur de système de transmission Energinet utilise l’IA pour mieux gérer le réseau et calculer le risque associé à la mise hors ligne des équipements pour la maintenance.
The Climate Service (TCS) a pour mission d’intégrer les données climatiques dans la prise de décision financière. TCS s’est associé à IBM Garage pour développer rapidement son activité afin de répondre à la demande croissante.
La durabilité dans les ressources de l’entreprise Durabilité chez IBM
IBM est le client zéro dans la bataille pour la durabilité des entreprises. Apprenez-en plus sur notre longue tradition de leadership environnemental et sur notre engagement en faveur de zéro émission nette de gaz à effet de serre à l’horizon 2030.
Recherches et perspectives en matière de durabilité
Les risques environnementaux représentent un risque pour les entreprises. Découvrez comment la technologie aide les entreprises à réduire leur impact sur la planète.
La durabilité comme stratégie d’entreprise
La durabilité est devenue un élément central de la stratégie et des activités des entreprises. Découvrez comment elles peuvent fixer et atteindre des objectifs de durabilité clairs qui leur donnent une longueur d’avance sur la concurrence.
