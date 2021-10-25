Les premiers adeptes de la durabilité des entreprises recourent à des technologies numériques telles que l’intelligence artificielle (IA), les données de l’Internet des objets (IdO), la blockchain et le cloud hybride pour transformer leurs activités à grande échelle. Au cours du processus, beaucoup d’entre eux découvrent des gains d’efficacité possibles tout en rendant les employés plus motivés et plus inspirés, mais aussi les clients plus satisfaits et plus fidèles. La clé d’une bonne stratégie de durabilité est de trouver un équilibre entre les facteurs environnementaux, les principaux facteurs de différenciation et les exigences du marché.

La première étape pour créer une stratégie durable consiste à s’assurer que les parties prenantes ont une vision claire et partagée de l’état futur de l’entreprise. Une aide extérieure peut être nécessaire pour mettre tout le monde sur la même longueur d’onde. IBM Garage pour les spécialistes de la durabilité vous permet d’obtenir des résultats en quelques semaines au lieu de plusieurs mois en identifiant les principales difficultés et opportunités, en hiérarchisant les mesures critiques à mettre en place et en comparant les résultats aux objectifs économiques et de durabilité.

La deuxième étape consiste à suivre une approche limitée dans le temps visant à mettre en œuvre une vision durable dans tous les aspects de l’organisation. Il convient de documenter tout ce qui relève du système de gestion de l’environnement, en définissant les rôles, les responsabilités et l’obligation de rendre des comptes.

La dernière étape consiste à commencer par des initiatives concrètes capables de générer des résultats tangibles et mesurables et d’en démontrer la valeur. Cela prouvera l’intérêt que présente la durabilité pour l’entreprise et permettra d’obtenir une plus grande adhésion, de susciter un élan et de passer à l’échelle supérieure.