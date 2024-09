Le secteur de l’énergie est sur la voie d’une transition sans précédent. Il s’oriente en effet vers un modèle centré sur l’écosystème, ceci en réponse à quatre grands perturbateurs : la décarbonation, la décentralisation, la numérisation et la démocratisation, le but étant d’être au cœur de la transition vers un bilan carbone zéro émission nette.



Selon l’Agence internationale de l’énergie, les répercussions de la pandémie de COVID-19, les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales et le détournement des ressources budgétaires pour maintenir les prix des denrées alimentaires et des carburants à un niveau abordable ont affecté le rythme des progrès vers l’Objectif de développement durable n° 7 des Nations unies, qui consiste à garantir l’accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne d’ici 2030.

Il n’a jamais été aussi vital pour les entreprises du secteur de l’énergie et des services publics de placer le développement durable au centre de leurs préoccupations. Les organisations soucieuses de l’environnement sont les mieux placées pour réussir à long terme, et le moment est venu de passer à l’action.