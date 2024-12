Solutions pour le secteur de l’électricité et des services publics

Entre les conditions météorologiques extrêmes, les exigences réglementaires et la pression mondiale en faveur des énergies durables et renouvelables, les entreprises du secteur de l’énergie et des services publics ont fort à faire dans le paysage géopolitique actuel.

Ce contexte a donné lieu à l’émergence de tendances sectorielles, notamment :

la modernisation du réseau afin d’optimiser le stockage et de minimiser les perturbations ;

la distribution des ressources énergétiques aux consommateurs, telles que les panneaux solaires et les batteries ;

l’optimisation opérationnelle dans tous les domaines, de la durabilité à l’expérience client ;

l’exploration de combustibles décarbonés pour des solutions à faibles émissions.

Comment les entreprises du secteur de l’énergie peuvent-elles rester compétitives dans cette nouvelle ère énergétique ? Par la transformation numérique, tout simplement.



De la gestion des données à l’engagement client, découvrez comment les plateformes d’intelligence artificielle, les services de conseil et les solutions fondées sur les données d’IBM, conçus pour l’entreprise, exploitent les dernières technologies numériques pour transformer et préparer votre entreprise du secteur des services publics à l’avenir.