Le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes pèsent de plus en plus lourdement sur les activités des entreprises. Tout est en danger, des bâtiments et des actifs aux chaînes d’approvisionnement, en passant par les infrastructures et les employés. Il est essentiel de comprendre l’échelle et la nature du risque. Pour atteindre cet objectif, les entreprises doivent pouvoir :

Modéliser et prédire les impacts potentiels du changement climatique et des événements météorologiques sur l’ensemble de l’organisation.

Prédire, localiser, préparer et surveiller l’impact des conditions extrêmes, comme les tempêtes, les feux de forêt, les inondations et la pollution de l’air.

Prendre les bonnes décisions au bon moment pour protéger l’organisation et ses parties prenantes des impacts du changement climatique et des conditions météorologiques extrêmes

Comprendre de quelle manière l’organisation contribue au changement climatique et prendre des mesures efficaces pour minimiser ou même inverser la tendance.



Des mesures faciles à énoncer, mais plus difficiles à appliquer. Pourquoi ? Parce que comprendre réellement le risque climatique pour votre organisation signifie collecter et analyser certains des plus grands ensembles de données imaginables.

Pensez à toutes les données géospatiales issues de la surveillance de la Terre par des satellites. Ajoutez les données provenant des prévisions météorologiques mondiales. Prenez ensuite en compte toutes les données que votre organisation génère sur vos actifs, vos installations et votre infrastructure. Ajoutez maintenant des données sur les émissions de carbone qui proviennent de l’ensemble de votre organisation et de votre chaîne d’approvisionnement. Le résultat : des ensembles de données colossaux, continuellement mis à jour, trop volumineux pour être déplacés.

Heureusement, la plupart des organisations s'engagent dans ce parcours. En 2019, 96 % des dirigeants que nous avons interrogés nous ont dit qu’ils incorporaient déjà des données météorologiques dans leur planification opérationnelle. Mais l’utilisation de ces données pour modéliser et prévoir le risque climatique et agir en conséquence nécessite de nouveaux outils, de nouvelles technologies et une nouvelle expertise.³